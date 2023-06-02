تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك بين الرئاسة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للجمارك، تم عقد دورة للإسعافات الأولية من قبل مديرية الخدمات الطبية بالحرس الوطني لعدد (14) موظفاً بالجمارك، وذلك في مركز التدريب الجمركي بمنطقة (3) بالشويخ خلال الفترة من 28/5/2023 إلى 1/6/2023، وفي نهاية الدورة تم تكريم المشاركين وتبادل الدروع المشتركة بين ممثلي الجهتين.

جدير بالذكر أنه تم سابقاً بناء على تعليمات مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة اسامة خليل الشامي بالإيعاز للجنة الطوارئ في الجمارك، برئاسة نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري راشد البركة، بتفعيل البروتوكول ووضع خطة مناسبة لتبادل الخبرات بين الطرفين على مستوى التدريب الميداني والعملي، وكذلك تبادل الخبرات على المستوى الإعلامي والعلاقات العامة، قام رئيس الميكنة والنظم الأمنية طلال العيدان، وبحضور رئيس مكتب العلاقات العامة وخدمه المواطن عبدالله المطيري، بعقد جلسة ثنائية مع المختصين بمؤسسة الحرس الوطني، وذلك لمناقشة خطة التدريب بين الطرفين، والتي تهدف إلى:



استخدام الموارد المتوافرة لدى الجهتين لتبادل الخبرات في مجال التدريب.



تنفيذ البرامج التدريبة بكل جهة وبحضور مرشحين منهما في الدورات التدريبية.



تطبيق المحاضرات وتنفيذها بواسطة المحاضرين وذوي الخبرات من كل جهة.



عمل ورش عمل مشتركة.



من جانبها، ستقوم الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ البرامج التدريبية بهدف تعريف المرشحين من الحرس الوطني بالعمليات والإجراءات الجمركية، والدورة المستندية للتخليص الجمركي، والعمليات المستندية للجمارك وتخليص البضائع، والمنظومة الأمنية الجمركية، بالإضافة إلى رقمنة العمل الجمركي.