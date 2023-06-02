ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن القوة فعلت خطة الطوارئ التي تم وضعها مسبقا مع الجهات المعنية بالدولة عبر تعاون هذه الجهات مع فرق الإطفاء اليوم الجمعة في التعامل مع حريق اندلع بمردم الإطارات في منطقة السالمي.

وبينت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغا عصر اليوم الجمعة يفيد بوقوع حريق في مردم الاطارات في منطقة السالمي وقامت على إثره بتوجيه خمسة فرق إطفاء لموقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أن البلاغ عبارة عن حريق إطارات قديمة على مساحة ٣ آلاف متر وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

كما أوضحت الإدارة أن عملية المكافحة تمت تحت متابعة مباشرة ومستمرة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وبقيادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر.

وقد شارك بالحادث كل من الجيش الكويتي والحرس الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت.