نظم معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤخرًا ورشة عمل متخصصة استمرت لثلاثة أيام حول الوقاية من مضاعفات القدم السكرية والتعامل معها، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة.

أقيم هذا البرنامج في المعهد وحضره متخصصون في الرعاية الصحية. تعلم المتدربون مهارات تقييم وعلاج القدم لدى مرضى السكري باستخدام طرق التقييم والعلاج المبني على الأدلة، وذلك بهدف الحد من تقرح القدم السكرية وبترها، وقد أشرف على تنظيم هذا البرنامج وتدريب الحاضرين كل من السيدة كاي سكارزبروك كان، اختصاصية أولى لرعاية القدم السكرية ود. إباء العزيري، الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي ود. عبدالله العجمي، استشاري الاعصاب في معهد دسمان للسكري بالإضافة إلى اختصاصيي رعاية القدم السكرية أليس كوسورث و أندرو جلمور .

على الرغم من ارتفاع معدل انتشار مرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن العديد من بلدان المنطقة تفتقر إلى توفير الرعاية الكافية للقدمين وفحص القدم وبرامج تعليم الرعاية الذاتية.

عززت الدورة معرفة مهارات المشاركين اللازمة لتقييم القدم لدى مرضى السكري، وفحص وتصنيف خطر الإصابة بتقرح القدم وتمكين المرضى من الرعاية الذاتية والوقاية من القرح. كما هدفت إلى تعزيز المعرفة والمهارات في تقييم وعلاج مشاكل القدم الشائعة ومضاعفات القدم السكرية، بما يتماشى مع الإرشادات الدولية الحالية.

وختاماً تتقدم إدارة معهد دسمان للسكري بجزيل الشكر والامتنان للإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة لجهودهم المبذولة وتعاونهم البناء المستمر، لاسيما في التنسيق لورشة العمل هذه.