أعلن القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د.ضاري الحويل، عن موعد إقامة حفل أوائل الطلبة المتفوقين للعام الجامعي 2022/2021، والذي سيقام تحت رعاية وحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني، وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د فهد الرشيدي، وذلك غداً الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.

حيث يعود حفل أوائل الطلبة المتفوقين بعد انقطاع دام لأعوام بسبب ظروف الجائحة.

وبهذه المناسبة تقدّم القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.ضاري الحويل، بأسمى آيات التهاني والتبريكات للطلبة لتفوقهم الدراسي خلال العام الجامعي 2022/2021، داعيًا إياهم إلى التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة وطننا الغالي، ومشيرًا إلى أن استراتيجية جامعة الكويت تدعم الشباب والطلبة المتفوقين من خلال تحقيق مبدأ التواجد المتميز والتعليم الجيد لطلبتها، وتشجعهم على التميّز في التحصيل العلمي، حرصًا منها على تحمل مسؤوليتها تجاه الوطن الغالي، وتأدية رسالتها كاملة لتنمية الثروة البشرية.

وتقدم د.ضاري الحويل بالشكر الجزيل إلى معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي لرعايته الكريمة لهذا الحفل، ولمدير جامعة الكويت بالإنابة لدعمه الدائم لطلبة جامعة الكويت، والشكر موصول لكل الجنود المجهولين القائمين على الحفل، كما تقدم بالتهنئة لأولياء أمور الطلبة الفائقين وشكر لهم حرصهم ودعمهم لأبنائهم.

هذا وقد بلغ عدد أوائل الطلبة المتفوقين هذا العام 214 طالبًا وطالبة من جميع الكليات بجامعة الكويت كالتالي:



أسماء 214 طالبا وطالبة من أوائل الطلبة المتفوقين للعام الجامعي 2022/2021