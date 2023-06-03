أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.مطلق العتيبي قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.

وتضمن القرار:

مادة أولى



يستبدل بنص المادة 93 من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النص التالي:



المساكن الحكومية المؤجرة هي البيوت بمنطقتي (الصليبية وتيماء) وشقق مجمع صباح السالم الإسكاني وكل ما تنشئه المؤسسة تطبيقا لأحكام هذا الباب، ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا الباب بالمساكن، ويشار إلى لجنة المساكن الحكومية المؤجرة باللجنة.

مادة ثانية



تضاف فقرة جديدة للمادة 97 من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، نصها التالي:



وللمؤسسة توزيع المساكن على المخططات، وفقا لذات الأحكام الواردة بالباب السابع من اللائحة، وبما يتفق وطبيعة وأحكام هذه المساكن.

مادة ثالثة



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.