أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق التحقيق التابعة لادارة تحقيقات الحوادث قد انتهت من إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق مع شهود الواقعة في حادث الحريق الذي اندلع في مجاميع مردم إطارات السالمي بساحة ترابية محاطة بساتر ترابي (روف) بمساحة تقدر بحوالي 4000 متر مربع وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 2/6/2023 وقد تبين أثناء المعاينة الفنية أن منطقة بداية الحريق في أقصى الجهة اليمنى من المدخل الرئيسي .

هذا، وساعدت المواد المخزنة ( إطارات ) و كذلك سرعة الرياح على سرعة انتشار الحريق الى الاطارات المجاورة ، وتم عزل الحريق واخماده بإشراف قوة الاطفاء العام .

وبعد البحث والتفتيش في منطقة بداية اندلاع الحريق لم يتم العثور على أي مصدر من المصادر الكهربائية أو المصادر الحرارية، حيث جاءت نتائج التحقيق تفيد بأن سبب الحريق ناتج عن فعل فاعل متعمد.

وبينت الإدارة في بيانها أن التنسيق جار مع الجهات المعنية للوصول الى من قام بهذا الفعل المجرم قانونا والذي من شأنه الإخلال بالأمن العام وتلويث البيئة .