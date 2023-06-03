أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم السبت رسميا رحيل لاعب فريقه الأول لكرة القدم ماركو أسينسيو بعد سبع سنوات دافع فيها عن قميص النادي حقق فيها 17 لقبا.

وأعرب ريال مدريد في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن امتنانه للاعب، مشيرا إلى أنه كان قد انضم إلى النادي وهو بعمر 20 سنة «وأصبح جزءا من تاريخه»، معربا عن أمله له بالنجاح في المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال أسينسيو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سيرحل عن النادي الذي ينتهي عقده معه في 30 الجاري، علما أن ريال مدريد ضمه إلى صفوفه في عام 2015 بصفقة بلغت 9ر3 ملايين يورو (18ر4 ملايين دولار).

ويأتي رحيل أسينسيو بعد فشل المفاوضات مع النادي ورفض التجديد من قبل اللاعب الذي يتطلع للعب في فريق يمنحه الاستمرارية على أرض الملعب.

وسجل أسينسيو 12 هدفا الموسم الحالي، كما أهدى ثماني تمريرات حاسمة لزملائه لإحراز أهداف.

وأحرز أسينسيو خلال سبعة مواسم 62 هدفا، وأهدى 32 تمريرة حاسمة في 285 مباراة لعبها مع ريال مدريد الذي حقق معه 17 لقبا هي دوري أبطال أوروبا (3 مرات) وكأس العالم للأندية (4 مرات) وكأس السوبر الأوروبي (3 مرات) والدوري الإسباني (3 مرات) وكأس السوبر الإسباني (3 مرات) وكأس الملك الإسباني (مرة واحدة).

ويلعب ريال مدريد غدا الأحد مباراته الأخيرة بالموسم حيث يستقبل أتلتيك بلباو في إطار منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري على ملعب سانتياغو برنابيو.