قصي الشطي لـ «الأنباء»: تحديث «ios» الأخير 16.5 آمن.. ويغلق جميع الثغرات الأمنية

باهي أحمد

كشفت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن وجود ثغرة في خدمة الرسائل «iMessage» على أجهزة «آيفون» العاملة بنظام «ios»، حيث طالبت الهيئة جميع مستخدمي هواتف شركة آبل عدم الوثوق بأي اتصالات أو رسائل تصلك من مرسل غير معروف سواء ادعائها بأنها جهات حكومية خاصة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ولفتت الهيئة إلى أنه على الجميع التحقق من المصدر قبل التفاعل مع أي اتصال أو رسالة والتحقق منها بزيارة الموقع الرسمي للجهة المزعومة، كما أنه يجب عدم فتح المرفقات أو الروابط في الرسائل المشبوهة، والإبلاغ عن تلك الاتصالات والرسائل المشبوهة للجهات المختصة.

وفي هذا السياق، كشف خبير تكنولوجيا المعلومات م.قصي الشطي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن مستخدمي التكنولوجيا الحديثة يجب أن يكون لديهم وعي بالمخاطر التي تهددهم دائما، لاسيما أن التكنولوجيا باتت ضرورية في الأعمال اليومية، وعليه فإن مستخدمي نظام ios يجب عليهم إجراء آخر تحديث وهو 16.5.

وأوضح الشطي أن هذا التحديث آمن ويمكن تحييد تلك العمليات من خلال إجراءات بسيطة في الهاتف يتم التحكم بها وتعديلها من قبل المستخدم وهو ما قامت به Apple من خلال الإسراع في طرحها للإصدار والتحديث الأخير لمعالجة بعض تلك الثغرات، حيث يتم فتح الاعدادات والضغط على قائمة الرسائل كنص عادي sms بدلا من استخدام iMessage.

«الاتصالات» عالجت 1767 شكوى في 2022

وفي سياق متصل، كشفت «CITRA» عن معالجتها لأكثر من 1767 شكوى تم تقديمها خلال 2022، كما أنها قامت بإلغاء 223 شكوى تم تقديمها، لافتة أن هناك 21 شكوى يتم البحث فيها إضافة إلى 42 شكوى تستدعي التدخل من جهات أخرى لمعالجتها، كما أنها تنتظر الإفادة من مقدمي 144 شكوى خلال العام الماضي.