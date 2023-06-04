محمود عيسى



ذكر موقع «زاوية» أنه من المتوقع أن ترسي شركة نفط الكويت مناقصة عقد البناء الرئيسي لمشروع توربينات الرياح لتوليد الكهرباء بحلول الربع الثالث من عام 2023، وفقا لمصدر نفطي مطلع على تفاصيل الموضوع.



ونسب موقع زاوية للمشاريع الى المصدر قوله: «لا تزال عملية تقديم العطاءات مستمرة، ومن المرجح أن تتم ترسية العقد المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC) بحلول أوائل سبتمبر 2023».



وفي يونيو 2021، أفاد تقرير صادر عن شركة زاوية للمشاريع أن شركة نفط الكويت تخطط لمشروع طاقة الرياح في حقل الرتقة النفطي لدراسة استخدام طاقة الرياح في إمداد عمليات حقول النفط بالطاقة اللازمة.



وأضاف المصدر انه تم طرح المناقصة الخاصة بالعقد المذكور في 26 ديسمبر 2022، وتم تمديد موعد تقديم العروض التجارية الذي كان محددا في 30 يناير 2023 إلى 8 مايو 2023، وبدوره تم تمديد هذا الأجل لانتهاء تقديم العروض الى 12 يونيو 2023.



وشملت قائمة الشركات التي قدمت عروضها بشأن العقد شركة Elecnor الإسبانية وشركة Vensys Energy الألمانية وشركة Vestas Mediterranean البرتغالية وشركة Power Construction Corporation الصينية وشركة ENO Energy.



وتوقعت مصادر أن يتكون المشروع التجريبي من توربينات رياح يبلغ ارتفاعها التقديري أكثر من 50 مترا وبطاقة توليد تتراوح بين 3.4 و3.6 ميغاواط. ومن المقرر أن يتم توجيه الطاقة المولدة عبر إحدى المحطات الفرعية في حقل الرتقة النفطي.



وختم الموقع نقلا عن مصدر آخر بالقول إنه من المقرر إنجاز المشروع بحلول الربع الأخير من عام 2026، مضيفا أن تقديراته لتكلفة المشروع تبلغ 250 مليون دولار.