منصور السلطان



تمكن رجال نجدة الفروانية، من إلقاء القبض على وافد هندي الجنسية يروج الخمور المحلية في منطقة الفروانية وبحوزته 385 قنينة خمر محلي.



وكان بلاغا ورد مساء أول امس، إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود شخص يثير الشكوك، حيث انه يقوم بنقل أكياس من شقة الى سيارته أسفل إحدى العمارات، وعلى الفور توجه رجال دوريات نجدة الفروانية لموقع البلاغ، حيث تمت مشاهدة المشتبه به، وخلال محاولته الهرب تم ضبطه وتبين أنه هندي الجنسية وبحوزته 385 قنينة خمر محلي جاهز للبيع، فتم اقتياده وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.