منصور السلطان



‏شنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في اللجنة الثلاثية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة، حملة على المخالفين لقانون الإقامة وبائعي المواد التموينية المدعومة من قبل الحكومة في منطقة الجهراء (إسطبلات الهجن).



وقد أسفرت الحملة من ضبط 4 مخالفين لقانون الإقامة يقومون ببيع المواد التموينية المدعومة وبكميات كبيرة، حيث تم تحرير 4 مخالفات بحقهم من قبل القوى العاملة، وتحرير محضر بالواقعة من قبل وزارة التجارة والصناعة بالكميات المضبوطة، وذلك لمصادرتها.



هذا، وتمت إحالة جميع المخالفين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.