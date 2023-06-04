منصور السلطان



داهم رجال أمن مخفر الصباحية مصنعا للخمور المحلية في منطقة الصباحية يدار من قبل 4 وافدين من الجنسية النيبالية، وتم العثور على 200 قنينة خمر محلي و100 برميل، بالإضافة إلى معدات خاصة لصناعة الخمر.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإنه خلال تجول إحدى دوريات مخفر الصباحية تطبيقا لخطة الانتشار الأمني، تم الاشتباه في شخص يتجول حاملا بيده كيسا، وفور مشاهدته دورية الشرطة حاول الهرب فتم ضبطه، وبتفتيش الكيس عثر على قناني خمر مصنعة محليا، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بتصنيع الخمور في ملحق بأحد المنازل، فتم الاستدلال على الملحق الذي يستغل كمصنع للخمور وجرت مداهمته، حيث ألقي القبض على 3 أشخاص نيباليين وبحوزتهم 200 بطل يشتبه في أن بها مواد مسكرة، كما عثر على 100 برميل لصناعة الخمور المحلية، وتانكي لحفظ المواد وأدوات ومواد لصناعة الخمور.



هذا، وتمت إحالة جميع الأشخاص والخمور والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.