المحرر الأمني



قام مدير الإدارة العامة للجمارك بالإنابة أسامة خليل الشامي بزيارة تفقدية لمنفذ النويصيب البري، وكان في استقباله مراقب جمارك النويصيب سامي الشرف. ‫‬واطلع الشامي على سير العمل بالمنفذ، وأعطى توجيهاته بتسهيل الإجراءات بما يخدم المسافرين المغادرين والقادمين إلى البلاد، والتشدد كذلك في إجراءات التفتيش للمحافظة على حفظ أمن البلاد. ‫



وشكر المدير العام جميع العاملين في إدارة جمارك النويصيب على ما يقومون به من جهد، وحثهم على التعاون المشترك مع جميع الجهات الأخرى، مؤكدا أن التعاون مع جميع الجهات في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية هو شعار المرحلة المقبلة، حيث يؤدي إلى النجاح في حفظ أمن البلاد وتسهيل إجراءات المسافرين والقادمين.