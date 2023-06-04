حنان عبد المعبود



نظم معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤخرا ورشة عمل متخصصة استمرت لثلاثة أيام حول الوقاية من مضاعفات القدم السكرية والتعامل معها، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة.



وشهدت الورشة التي أقيمت في المعهد حضور عدد من المتخصصين في الرعاية الصحية، بهدف تعليم المتدربين مهارات تقييم وعلاج القدم لدى مرضى السكري باستخدام طرق التقييم والعلاج المبني على الأدلة، للحد من تقرح القدم السكرية وبترها، وأشرف على تنظيم هذا البرنامج وتدريب الحاضرين كل من اختصاصية أولى لرعاية القدم السكرية كاي سكارزبروك كان، والرئيس التنفيذي للقطاع الطبي د.إباء العزيري واستشاري الأعصاب في معهد دسمان للسكري د.عبدالله العجمي بالإضافة إلى اختصاصيي رعاية القدم السكرية أليس كوسورث وأندرو جلمور.



جدير بالذكر انه على الرغم من ارتفاع معدل انتشار مرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلا أن العديد من بلدان المنطقة تفتقر إلى توفير الرعاية الكافية للقدمين وفحص القدم وبرامج تعليم الرعاية الذاتية.



وعززت الدورة معرفة مهارات المشاركين اللازمة لتقييم القدم لدى مرضى السكري، وفحص وتصنيف خطر الإصابة بتقرح القدم وتمكين المرضى من الرعاية الذاتية والوقاية من القرح، كما هدفت إلى تعزيز المعرفة والمهارات في تقييم وعلاج مشاكل القدم الشائعة ومضاعفات القدم السكرية، بما يتماشى مع الإرشادات الدولية الحالية.



وفي الختام، تقدمت إدارة معهد دسمان للسكري بجزيل الشكر للإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة لجهودهم المبذولة وتعاونهم البناء المستمر، لاسيما في التنسيق لورشة العمل.