تفقد وكيل وزارة الإعلام بالتكليف د. ناصر محيسن رفقة عدد من قياديي الوزارة استعدادات (الاعلام) لانتخابات (أمة 2023) والتي تسير وفق الخطة الموضوعة بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري. وأشاد محيسن في بيان صحافي صادر عن الوزارة بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون استعدادا للانتخابات وبحرص الجميع على تحقيق الجاهزية الكاملة لقطاعات الوزارة لمواكبة هذا العرس الديموقراطي بما يليق بسمعة الكويت. من جهتها، قالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة أنوار مراد وفق البيان إن الوكيل تفقد خلال الجولة سير العمل في (استوديو 800) و(استوديو 300) اللذين خصصتهما الوزارة لتغطية الانتخابات.



وأضافت أنه اطلع كذلك على مركز الاتصال الرئيسي الذي يمثل مركز القيادة لتغطية هذا الحدث الديموقراطي بشكل شامل وتفصيلي من خلال شبكة مراسلين وطواقم فنية تغطي جميع الدوائر الانتخابية وستة استديوهات خارجية لنقل جميع المعطيات أولا بأول بسرعة ودقة.



وذكرت أن التغطية ستكون من خلال الاعتماد على المئات من مندوبي الوزارة الذين خضعوا لدورات تدريبية وتعريفية على الأنظمة التقنية الحديثة لمواكبة المتطلبات الفنية لسرعة ودقة نقل النتائج بالصوت والصورة ومتابعتها في اللجان الأصلية والفرعية في الدوائر الانتخابية الخمس.



وأشارت إلى أن وكيل الوزارة تابع أيضا الاستعدادات الجارية لافتتاح المركز الإعلامي الذي سيقام بفندق (الفور سيزون) من الرابع حتى السابع من الشهر الجاري لتغطية وقائع انتخابات (أمة 2023) وتجهيزه بجميع الخدمات التي تلبي احتياجات الإعلاميين سواء من داخل الكويت أو خارجها لتغطية هذا الحدث الديموقراطي.



وبينت أنه تمت دعوة ما يقارب 50 إعلاميا من مختلف دول العالم لزيارة مقرات ومراكز الاقتراع للاطلاع على سير العملية الانتخابية والديموقراطية في البلاد.