نظمت مدرسة جمنازيا الكويت للرياضة والفنون بنجاح كبير «البطولة السنوية للجمباز الفني والإيقاعي والباليه 2023»، وسط مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات المدرسة وكذلك أكاديميتا أكرو وإيبيك اللتان تشاركان لأول مرة في «بطولة جمنازيا» وتحديدا في منافسات الجمباز الفني التي أقيمت أخيرا في «صالة جمنازيا» بحضور الأمين العام للاتحاد العربي للجمباز ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الكويتي محمد عبدالرسول والحكم الدولي والمدرب الوطني صلاح عسكر.



وقالت مدرسة جمنازيا (المنتسبة للاتحاد الكويتي للجمباز) في بيان صحافي لها إن البطولة شهدت مستوى متطورا وتنافسا مثيرا وجميلا بين 300 لاعب ولاعبة في عدة مراحل سنية، وبينما توزعت المراكز الأولى والميداليات بين لاعبي ولاعبات جمنازيا وأكرو وإيبيك على مستوى الفردي العام وفردي الأجهزة، تفوقت «جمنازيا» على مستوى الفرق.



وأضافت «جمنازيا» أنها تسعى من خلال تنظيم بطولتها السنوية الودية إلى توفير فرص حقيقية للتنافس وتأهيل أبطال وبطلات في جميع أدوات الجمباز ومسابقاتها، ومؤكدة أن انتسابها للاتحاد الكويتي للعبة كان له فوائد عديدة على «جمنازيا» واللعبة وفتح الباب أمام اللاعبات واللاعبين للتنافس من أجل تمثيل المنتخبات الوطنية، مشيدة في هذا الجانب بتعاون مسؤولي الاتحاد الكويتي للعبة وبتعاملهم الاحترافي مع المدرسة ومنتسبيها في إطار السعي للنهوض باللعبة وتحقيق أفضل الإنجازات في المحافل الخارجية.



جدير بالذكر أن مدرسة جمنازيا تقدم أنواعا متعددة من الرياضات والفنون كالجمباز الإيقاعي والفني والباليه للجنسين، فيما تحتوي المدرسة التي تتخذ من فندق الملينيوم مقرا لها صالات ضخمة خاصة برياضة الجمباز ومجهزة بكل المعدات والأجهزة المطلوبة بحسب معايير الاتحادين الكويتي والدولي للعبة.