تستعد جمعية نادي الطفل الثقافي لإقامة مهرجان مسرح الطفل العربي بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجلس محافظة الزرقاء بالفترة من 9/25 إلى 10/5 لهذا العام، وتعتبر هذه الدورة الثالثة للمهرجان وهو مهرجان غير ربحي، ويقوم بدعوة عامة لطلبة المدارس والعائلات والجمعيات الخيرية، حيث سيقام المهرجان في محافظة الزرقاء على مسرح مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي الزرقاء والذي سيتم من خلاله استضافة عروض مسرحيات عربية من عدة دول وهو مهرجان تنافسي للفوز بجوائز المهرجان بالإضافة إلى استضافة محكمين من الدول العربية، حيث تم التوصل مع د. خالد الزدجالي من سلطنة عمان.



هذا، وقد أقيمت الدورة الأولى للمهرجان عام 2019 وقد شاركت فيها عروض مسرحية من الاردن مثل مسرحية بائع الخيطان اخراج عمر الضمور، ومسرحية الكنز من المغرب اخراج يونس العلوي الدويري، ومسرحية بائعة الكبريت من فلسطين، ومسرحية الثعلب المحتال والأطفال الصغار اخراج قطشة مداني للجزائر، ومسرحية البيت الواسع اخراج نوفا الرحيم من تونس، ومسرحية التحدي اخراج عبد الهادي القرني من السعودية، ومسرحية اصدقاء الشمس اخراج خالد العيسوي، ومسرحية الساحل والمصباح اخراج حيدر محمود ابو العباس من العراق.



وقد شارك في لجنة التحكيم د.عمر الجاسر من السعودية والشاعر محمد جمال عمرو من الاردن والموسيقي عبدالرزاق مطرية من الأردن والفنانة سهير فهد من الاردن والمخرج علي فرحات من البنان.



اما الدورة الثانية من المهرجان فأقيمت عام 2022 وقد تم عرض المسرحيات التالية: مسرحية ضوء القمر من الاردن اخراج وصفي الطويل، مسرحية القيثارة السحرية من تونس اخراج محمد الحبيب المنصوري، ومسرحية دكان الالعاب من فلسطين اخراج سليمان مكركر، ومسرحية قطرة مطر من العراق اخراج محمود ابو العباس، ومسرحية علاء الدين من مصر اخراج ايهاب ناصر، ومسرحية اولاد الحارة من الاردن اخراج محمد سميرات، وقد شارك في لجنة التحكيم كل من د. سامي الجمعان (السعودية) ومن (البحرين) د. جاسم العلي ومن (الاردن) الفنانة سهير فهد والفنان شايش النعيمي والموسيقي مراد دمريجيان.



يذكر ان آخر موعد لاستقبال الطلبات للمشاركة في الدورة الثالثة للمهرجان 2023/7/15 للاستفسار والحصول على استمارة المشاركة في المهرجان والاطلاع على الشروط على ايميل جمعية نادي الطفل الثقافي [email protected] او زيارة صفحة مسرح الطفل العربي على الفيسبوكhttps://www.facebook.com/profile.php؟id=100087177493220&mibextid=ZbWKwL.