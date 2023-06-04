القاهرة - سامي عبدالفتاح



تتجه أنظار عاشقي الساحرة المستديرة إلى ستاد القاهرة في الـ 9 مساء اليوم، حيث النهائي الأفريقي بين ناديي الأهلي والوداد المغربي في سيناريو مكرر للمرة الثالثة وللثانية على التوالي، حيث اصطدم الفريقان في نهائي بطولتي 2017 و2022 وفاز بهما الوداد ما يزيد من دوافع الأهلي بشكل هائل بعد أن حرمه الفريق المغربي العام الماضي من تحقيق إنجاز هائل وغير مسبوق بحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعدما فاز به عامي 2020 و2021 على حساب الزمالك في مباراة تاريخية وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.



يذكر أن اللقاء يدار تحت قيادة تحكيمية عربية للحكم الليبي معتز الشلماني.



وقد فاجأ السويسري مارسيل كولر جماهير «الأحمر» بقرار استبعاد الحارس الأول محمد الشناوي من خوض اللقاء حفاظا عليه من تفاقم الإصابة وفضل إراحته والاستعانة به في لقاء الإياب في 11 الجاري رغم موافقة الجهاز الطبي على عودته للتدريب الجماعي، فيما صرح منافسه البلجيكي فاندنبروك أنه يعلم جيدا مدى قوة الأهلي وأن اللقاء سيكون من الناحية الفنية في منتهى الصعوبة لتقارب مستويات اللاعبين.



وفي منافسات الدوري المصري عزز بيراميدز من موقعه في المركز الثاني بالفوز على مطارده المباشر فيوتشر بهدف سجله مصطفى فتحي رافعا رصيده إلى 61 نقطة مقابل 57 نقطة للخاسر، في حين انتهى لقاء سيراميكا وفاركو بالتعادل السلبي.



إلى ذلك، كشف الزمالك عن وصول خطاب من المحكمة الرياضية برفض الاستئناف المقدم من «القلعة البيضاء» ضد قرار «فيفا» بخصوص الغرامة البالغ 1.5 مليون دولار لصالح سبورتنغ لشبونة بسبب هروب لاعب الزمالك الحالي شيكابالا، إذ يسعى مسؤولو الزمالك للتفاوض مع مسؤولي النادي البرتغالي لجدولة المبلغ نظرا للظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي حاليا وذلك تجنبا لعقوبة إيقاف القيد.