الدوحة - فريد عبدالباقي



انخرط لاعبو منتخب قطر الأول في تدريبات جماعية خلال معسكره الحالي في مدينة فيينا النمساوية، ضمن تحضيراته للمشاركة في منافسات بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو المقبل، حيث يخوض «العنابي» 3 وديات خلال معسكره أمام منتخب كرواتيا المحلي في 8 يونيو، وجامايكا في 15 من الشهر نفسه، ونيوزيلندا في 19 منه قبل السفر إلى الولايات المتحدة في 20 الجاري.



وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على خوض لاعبي «العنابي» تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية قبل المشاركة في البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي كضيف شرف.



وشهد المران الصباحي للمنتخب القطري التركيز على الجانب البدني من خلال المران بصالة الحديد لرفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، خاصة أن الفريق قادم من فترة راحة، بينما تم التركيز في التدريبات المسائية على الجوانب الفنية والتكتيكية.



من جهة أخرى، يواصل منتخب قطر الأولمبي تدريباته اليومية خلال معسكره الإعدادي الذي يخوضه حاليا بمدينة جيرونا الإسبانية قبل أيام من تدشين مشاركته في بطولة تولون الدولية في نسختها الـ 49 التي ستقام في فرنسا خلال الفترة من 5 إلى 18 يونيو، والتي تأتي في إطار استعدادات العنابي لمنافسات النسخة السادسة من نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام بالدوحة مطلع العام المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



وأوقعت قرعة البطولة قطر بالمجموعة الثانية مع منتخبات أستراليا والمكسيك وتوغو، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات فرنسا والسعودية وكوستاريكا وفنزويلا، فيما جاءت المجموعة الثالثة والأخيرة بمنتخبات اليابان وبوليفيا وكوت ديفوار وبنما.



ويبدأ «العنابي الأولمبي» مبارياته بلقاء أستراليا في الـ 3:00 عصر الثلاثاء المقبل، ثم يواجه المكسيك في الـ 6:30 مساء الجمعة المقبل، ويختتم مبارياته بالمجموعة الثانية بمواجهة توغو في الـ 6:30 مساء 12 يونيو.



ويقضي نظام البطولة بأن تلعب الفرق فيما بينها مباريات دور المجموعات، ليصعد أول كل مجموعة وأفضل منتخب يحقق المركز الثاني في المجموعات الثلاث إلى الدور النصف النهائي، فيما تلعب باقي المنتخبات على المراكز من الخامس إلى الثاني عشر.



وتقام مباريات تحديد المراكز الشرفية بتاريخ 15 يونيو، حيث تلتقي الفرق الخامس مع السادس والسابع مع الثامن والتاسع مع العاشر والحادي عشر مع الثاني عشر، بينما تقام مباراتا الدور النصف النهائي بتاريخ 16 يونيو، فيما تقام المباراة النهائية ومباراة المركزين الثالث والرابع بتاريخ 18 من الشهر نفسه.