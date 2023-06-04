قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، إنه جار تنفيذ آلاف الوحدات السكنية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية، «سكن كل المصريين»، بمدينة العاشر من رمضان.



وأشار الوزير إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للوحدات، وكذا الخدمات المرتبطة بها، لتشجيع المستفيدين بالوحدات على سرعة السكن، مؤكدا أن مدينة العاشر من رمضان تشهد دائما إقبالا شديدا على حجز هذه الوحدات، كما أن نسبة الإشغال بالوحدات مرتفعة.



بدوره، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المهندس علاء منيع، أنه جار استكمال أعمال تنفيذ 21 عمارة بواقع 504 وحدات سكنية لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي» بالحي الـ 12 ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.



وتابع م.علاء منيع أعمال استكمال تنفيذ مشروع سكن كل المصريين ضمن المرحلة الرابعة بشرق وغرب حي الأندلس نموذج 90 مترا مربعا للوحدة، وكذا استكمال تنفيذ مشروع 298 عمارة «سكن كل المصريين» بحي النرجس المرحلة الرابعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة ودفع سير العمل في المواقع والتأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية أثناء التنفيذ.



وقام م.علاء منيع، بالمرور على أعمال تنفيذ منطقة الخدمات الإقليمية بمشروع سكن كل المصريين محور الإسكان المتوسط وتشمل تنفيذ 68 عمارة تضم 1632 وحدة بمساحات (100 - 110 - 120)م2/ للوحدة (تشطيب كامل) شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.



كما قام م.علاء منيع، بمتابعة استكمال تنفيذ 98 عمارة بالحي الـ 20 بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة، وتنفيذ 178 عمارة بالحي الـ 21 بالمرحلة الخامسة «سكن كل المصريين» بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة.