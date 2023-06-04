حددت المديريات التعليمية الحد الأدنى للتقديم لرياض الأطفال لـ« kg1» للعام الدراسي المقبل بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة، بـ 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، على أن يحسب السن للطفل المتقدم في 1 أكتوبر 2023.



وأكدت المديريات التعليمية، أن ولي الأمر يقوم بالتقديم لابنه مع كتاب الرقم القومي للطفل الموجود بشهادة الميلاد المميكنة، ولا يمكن أن يكرر كما يتاح لولي الأمر أن يقوم بتعديل أي بيانات خلال الفترة المتاحة للتقديم والتي بدأت 1 يونيو الحالي حتى 30 من نفس الشهر، مشددة على أنه يتم احتساب سن الطفل إلكترونيا ومن ثم يجب كتابة الرقم القومي بكل دقة.



وشددت المديريات على أن ولي الأمر يقوم بمتابعة نتيجة تنسيق التقدم لرياض الأطفال مع الإدارات التعليمية، كما حددت المديريات أوراق التقدم لرياض الأطفال ومحتويات الملف كالتالي أصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وملف كامل الدمغات و10 صور شخصية حديثة للطفل وإثبات محل السكن.



وحذرت المديريات التعليمية من جمع أي مبالغ تحت أي مسميات خارجة عن المصروفات الدراسية.