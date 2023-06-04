

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية سمحت لمستوطنين بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر «يطا» جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.



وذكرت الوزارة في بيان أن الخطوة تأتي في إطار «استباحة ميليشيات المستوطنين الأرض الفلسطينية» في الوقت الذي يتم فيه المصادقة على تهجير المواطنين الفلسطينيين بذريعة أن مناطق البؤر الاستيطانية «منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار».



وأكدت أن «غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي تشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بإجراءاتها لضم الضفة الغربية».



وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قراره رقم 2334، ودعت الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها وترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية تجبر إسرائيل على وقف الاستيطان بجميع أشكاله.



في سياق قريب، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير إن المحميات الطبيعية الفلسطينية باتت في دائرة الاستهداف لفائدة مخططات الاستيطان والضم الزاحف للضفة الغربية.



وذكر المكتب، في تقريره الأسبوعي، أن حكومة إسرائيل «تمارس سياسة الضم الزاحف والصامت خطوة بخطوة، للتحايل على المجتمع الدولي بشأن أطماعها العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية».



وأوضح أن ذلك يتم «ببناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات وإضفاء شرعية زائفة على البؤر الاستيطانية وشق الطرق الالتفافية الجديدة وتطوير البنى التحتية التي تساعدها على ذلك وتوفر بيئة ملائمة لتمددها الاستيطاني».



وذكر البيان أن «الجديد في سياسة الضم الزاحف بصمت هو تطبيق القوانين الاسرائيلية على المحميات الطبيعية في الضفة الغربية، كمشروع مطروح من أحزاب الائتلاف الحاكم على جدول أعمال الحكومة الاسرائيلية».



وحذر البيان من استهداف إسرائيل ما مجموعه 120 محمية طبيعية في الضفة الغربية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتحويلها إلى ميدان حيوي للاستيطان ومخططات التهويد والضم الزاحف.



في غضون ذلك، أغلقت قوات الاحتلال حاجز «بيت فوريك» العسكري، واقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة «نابلس»، شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقال سكان من نابلس إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من خلاله، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.



ويعتبر حاجز «بيت فوريك» العسكري المنفذ الوحيد لأهالي «بيت فوريك» وبيت «دجن» شرق نابلس، ولا توجد طرق بديلة أخرى لسلوكها من أجل الوصول إلى القريتين.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، وشرعت بعمليات تمشيط في المكان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وفي محافظة «جنين» إلى الشمال من «نابلس»، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية.



وذكرت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة «قباطية»، وانتشرت في عدد من أحيائها، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام، باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى أخرى في محافظة جنين.