نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له امس، أنه قام بالتواصل مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.



وشددت على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لكل أصحاب المنازل والأراضي التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، وتشمل التعويضات عدة بدائل، من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أي منطقة بمدينة العريش.



وأوضحت أنه تم بالفعل البدء في صرف التعويضات التي تقرر صرفها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش، مشيرة إلى أنه تم زيادة قيمة تعويضات المباني بمنطقة توسعات ميناء العريش بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمباني التي تم إخلاؤها بدءا من شهر مايو 2023.



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