أعلنت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار عن إعداد برامج وخطط لورش عمل وملتقيات خاصة بالطلبة وذلك خلال المرحلة المقبلة.



وأكدت الناطق الرسمي باسم الجمعية شيخة القطان أن توجه الجمعية نحو المؤسسات التربوية والتعليمية يأتي في سياق اهتمام الجمعية بنشر ثقافة الإبداع في أوساط الطلبة وكذلك اكتشاف المواهب الواعدة، لافتة الى أن نجاح ملتقى مسار الابتكار والإبداع في التعليم الذي أقامته الجمعية مؤخرا بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، يشكل دافعا للمزيد من الفعاليات، إلى جانب استمرار نادي المخترع الصغير، مشيرة إلى أن الجمعية لمست شغفا كبيرا لدى الطلبة في مختلف المراحل للانضمام في الأنشطة المعنية بالابتكار.



وذكرت القطان أن الفعاليات المستقبلية ستكون بطريقة جديدة ومبتكرة وتتضمن تدريبات ميدانية على أسس التفكير الإبداعي تراعي المراحل العمرية، فضلا عن الجانب النظري المتعلق بصقل ثقافة الطلبة وتعريفهم بالأسس العلمية للابتكار، مشيرة إلى حرص الجمعية على استمرار الزيارات للمؤسسات التربوية والتعليمية والتواصل مع المؤسسات المعنية بالبحث العلمي.



ولفتت الى أن الجمعية تثمن عاليا دعم ومساندة المؤسسات لها، خاصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمعهد العربي للتخطيط.