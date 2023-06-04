أعلن نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مهاجمه بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم السبت.



وقال نادي العاصمة في بيان «بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان مع انتهاء موسم 2022-2023».



وقد حصل ميسي على استقبال الأبطال عندما استقدمه «باريس» ليمنحه القطعة المفقودة من أحجية دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وبعد عامين، سيرحل «البعوضة» دون تحقيق الحلم الكبير للفريق الفرنسي، مخلفا وراءه بعض اللمحات من عبقريته الكروية.



ويصعب اعتبار فترة ميسي مع سان جرمان بالناجحة، حتى ولو أن نقلته الباريسية ساعدته بتعبيد الطريق ليحرز لقب كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته مع منتخب بلاده في قطر نهاية 2022، وروجت للمنتج الرياضي لفريقه.



وعند تقديم اللاعب في أغسطس 2021 في باريس، قال ميسي«إن الفوز في دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته كان «حلما» بالنسبة اليه، وهو «في المكان الأمثل» لتحقيق ذلك». كان حديثا مغريا للجماهير التواقة برؤية سان جرمان يحرز لقب المسابقة القارية للمرة الأولى في تاريخه والثانية في تاريخ الكرة الفرنسية بعد مرسيليا في 1993، لكن ميسي سيغادر دون الظفر بالكأس الأوروبية الأهم.