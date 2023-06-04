نظم البنك الأهلي المتحد حملة للتبرع بالدم لموظفيه يوم الخميس 1 يونيو الجاري في المبنى الرئيسي للبنك بالتعاون مع بنك الدم الكويتي بمشاركة عدد كبير من موظفي البنك وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة جهاد الحميضي.



وقالت الحميضي إن الحملة تأتي انطلاقا من إيمان البنك الأهلي المتحد بأهمية التبرع بالدم الذي يشكل رافدا مهما لتعزيز رصيد بنك الدم الكويتي الذي يعد شريانا للحياة لكثير من المرضى ومصابي الحوادث، مبينة أن الحملة إحدى مبادرات البنك الأهلي المتحد للمسؤولية المجتمعية في دعم القطاع الصحي والتزامه بتنمية وخدمة المجتمع الكويتي على كل الأصعدة، حيث يحرص البنك على مواصلة التعاون مع بنك الدم الكويتي لدعم المجتمع ورفع التوعية الصحية بين أفراده.



وأضافت الحميضي أن موظفي البنك الأهلي المتحد لم يترددوا لحظة واحدة للتبرع بدمائهم إيمانا منهم بروح المسؤولية الواحدة والتكافل والعطاء لإنقاذ حياة الآخرين، ونحن فخورون جدا بإقبالهم على التبرع بالدم، متقدمة بجزيل الشكر للقائمين على البنك لما أظهروه من تعاون ومهنية ما أسهم في نجاح هذه الحملة، داعية جميع أفراد المجتمع للتكاتف لاستمرار البرامج التوعوية المرتبطة بهذه القضية الحيوية. من جانبها، قالت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: سعداء بالتعاون المستمر مع بنك الدم الكويتي لإطلاق هذه الحملة التي تهدف إلى تشجيع الجميع على التبرع بالدم بانتظام، وبالتالي يسهم كل فرد في توفير مخزون من الدم. وتابعت التميمي: تهدف الحملة إلى غرس ثقافة التطوع من خلال نشر الوعي وتثقيف المجتمع المحلي بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، إضافة إلى تلبية احتياجات المرضى عبر التبرع بالدم بشكل دائم، مشيدة بأهمية هذا النوع من المبادرات المهمة.