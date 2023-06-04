علّمنا التاريخ أن إرادة الكويتي لا تُكسر وعزيمته لا تثبط ودستور 1962 ودواوين الإثنين ومؤتمر جدة واعتصام نواب 2020 شواهد

أعلنا عدم خوضنا للانتخابات المقبلة تغليباً للمصلحة العامة ولعدم تشتيت الصوت الوطني ودعماً للمرشحين الإصلاحيين في معركتهم

النقاش في مواضيع مثل إسقاط القروض أصبح منطقياً عند شرائح كثيرة والسبب عجز الحكومات المتلاحقة عن كبح جماح التضخم

أطمح لأن أكون لبنة إضافية لبناء الوطن وحبي للعمل العام دعاني لـلانخراط مع النقابات في الجامعة

الالتزام العام يحتم علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى تفعيل دور الهيئات الشعبية في مراقبة أعمال المجلس والحكومة

ليـس المطلوب منا أن نتوحـد في تيار فكري واحد ولكن المطلوب أن ننصهر في تيار وطني واحد

لدينا في الكويت 12 مؤسسة سابقة ولاحقة لمراقبة الفساد مع ذلك هناك كـم هائل من الفساد

لا يستوي أن تبدأ الإصلاحات الاقتصادية من جيب المواطن كما لا يستوي أنه بعد خراب مالطا تأتي الحكومة لتأخذ من لقمته

إذا أردت أن يثق فيك المجتمع والأمة عليك حل أكبر معضلة تواجه الشعب وهي عدم المساواة في الدخل

برنامج عمل الحكومة في كل الحكومات يأتي عملاً إنشائياً وحبراً على ورق ولا يرقى لأن يكون برنامج عمل لحكومة الكويت



أجرت الحوار: آلاء خليفة



أكد نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد بدر الجوعان أننا نمر حاليا بمرحلة مفصلية، إما أن تنتهي بانتصار أو انكسار، مشددا على أهمية تفعيل دور الهيئات الشعبية في مراقبة أعمال المجلس والحكومة.



وتحدث الجوعان في حوار خاص لـ «الأنباء» عن مفهوم الدولة العميقة، معبرا عن رأيه في قضية المغردين الوهميين، مؤكدا أن مشاكل الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف هي صداع مزمن في رأس المواطنين، لافتا إلى أن الإصلاح السياسي هو بوابة لتحقيق كل الإصلاحات الأخرى.



وأوضح الجوعان أسباب عدم خوضه لانتخابات مجلس الأمة القادمة موجها كلمة للناخبين والناخبات للإدلاء بصوتهم يوم ٦ يونيو لاختيار الأشخاص الوطنيين المصلحين، كما كان له رأي في التشكيل الحكومي.



وفي جانب آخر من الحوار، ذكر الجوعان دور الجمعية الاقتصادية الكويتية متحدثا عن قضايا الخصخصة والدين والمال العام، وكان للجوعان رأي في الاستثمارات الخارجية الحكومية الممثلة في الصناديق السيادية والعديد من الأمور الأخرى التي تحدث فيها الجوعان.



وإليكم تفاصيل الحوار:



بداية مَن محمد بدر الجوعان؟



٭ ببساطة محمد الجوعان شاب ككثير من الشباب الكويتي تخرجت في الجامعة بالولايات المتحدة الأميركية وعملت في الأوساط المالية والاقتصادية خارج الكويت وداخلها، وأطمح لأن أكون لبنة إضافية لبناء الوطن، فحبي للعمل العام دعاني للانخراط مع النقابات في الجامعة وتشرفت بثقة إخواني وأخواتي كرئيس لاتحاد الطلبة في أميركا، وبعد التخرج كانت الرغبة بالسعي في درب العمل المهني الفني التخصصي الاقتصادي بعيدا عن السياسة وتكون لي بعد فترة آراء اقتصادية ذات قيمة مدعومة بخبرة عملية ونكتفي بدعم الوطنين والمصلحين، ولكن ببساطة انصدمت بواقع انصدمنا منه جميعا بشكل أو بآخر، فحتى إذا أردت تطوير نفسك في مجال عملك لا تستطيع بسبب سوء الأوضاع العامة في البلد وتردي مؤسساته، وحتى إذا أردت أن تعطي آراء فنية اقتصادية تجد أن كثيرا من تلك الآراء سوف تدخل بشكل أو بآخر في السياسة، ولأن دخولي مرة أخرى للعمل العام عن طريق الجمعية الاقتصادية الكويتية انصدمت في أن أغلب مشاكلنا الاقتصادية في طبيعتها سياسية أصلا، وحاليا أنا نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية بالإضافة إلى النشاط السياسي.



ما أسباب عدم خوضك لانتخابات المجلس المقبل؟



٭ نعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخ نضالنا السياسي، والنضال السياسي للشعوب يمثل دورة من دورات التاريخ، إما أن تنتهي بانتصار أو بانكسار، وعلمنا التاريخ أن الكويتي إرادته ما تكسر وعزيمته لا تثبط، ودستور 1962 ودواوين الاثنين ومؤتمر جدة واعتصام نواب 2020 كلها شواهد على ذلك، أما تاريخية الحالة اللي نعيشها فترجع إلى أن الدولة العميقة وأدواتها التي تسببت في انهيار عام للمؤسسات، وعليه أعلنا عدم خوضنا لانتخابات مجلس الأمة القادمة تغليبا للمصلحة العامة ولعدم تشتيت الصوت الوطني في الدائرة، داعما لإخواني المرشحين الإصلاحيين في معركتهم الانتخابية والسياسية، مؤكدين أن الالتزام العام يحتم علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نفعل دور الهيئات الشعبية في مراقبة أعمال المجلس والحكومة وأن نضغط في سبيل تحقيق قوانين الإصلاح السياسي التي تشكل حجر الأساس لبناء كويت جديدة تكون منارة وسط محيطها تجمع بين الحريات والتنمية.



ما الدولة العميقة التي ذكرتها في بيان عدم خوضك للانتخابات؟



٭ في عام 1962 كانت هناك شراكة بين الأسرة والشعب أطرت بدستور 1962 وكانت تلك شراكة محمودة، وما يحدث اليوم مرحلة مفصلية تتطلب من الشباب الوطني أن يلتف حول ما يؤمن برأيه ومن يحملون راية الإصلاح والوطن ويكون الاكتناف تحت هؤلاء الوطنيين، وكان دعمنا المباشر لمن نؤمن بأنه يحمل الراية الوطنية وهو العم أحمد السعدون ولله الحمد كان الأثر الطيب في هذا القرار على مرشحين آخرين من الشباب وحذوا هذا الحذو، ليس المطلوب منا ان نتوحد في تيار فكري واحد ولكن المطلوب أن ننصهر في تيار وطني واحد، عندما ننحاز للقضية يجتمع الوطن وعندما ننحاز للوطن تجتمع الأمة والأمة استطاعت بوحدتها إسقاط حكومة ومجلس.



ما رأيك في موضوع المغردين الوهميين؟



٭ لنعرف أولا السبب خلف ما دفع هؤلاء الأشخاص لتلك الطرق هو قانون الإعلام الإلكتروني السيئ، وهناك الكثير من الأشخاص المعروفين سلفا وإن كانوا يكتبون في حسابات بأسماء مستعارة، لذلك لا نلوم المواطنين في حالة عدم الثقة التي خلقت لديهم من مؤسسات الدولة التي استشرى فيها الفساد بشكل كبير، والحقيقة انه لدينا في الكويت 12 مؤسسة لمراقبة الفساد سابقة ولاحقة، ومع ذلك هناك كم هائل من الفساد، لذلك لم تعد هناك ثقة في السلوك الحكومي في ظل وجود تلك القوانين المقيدة للحريات ولا نلوم على المغردين الذين كشفوا المستور في ظل وجود جهات رقابية مختطفة.



لماذا يقابل كل إصلاح اقتصادي برد فعل شعبي؟



٭ لأن كل إصلاح مزعوم من السلطة تكون معه مصطلحات مثل «شد الحزام والموس على كل الرؤوس»، فكيف نريد ألا يتكلم الناس، ثانيا لا يستوي أن الإصلاحات الاقتصادية تبدأ من جيب المواطن، كما لا يستوي أن بعد خراب مالطا تأتي الحكومة لتأخذ من لقمة المواطن! «لم تشاركني في القرار من قبل ووصلنا إلى هذه المرحلة فلماذا أشاركك من جيبي وانت لا تملك إدارة حصيفة! حكومة قامت من عام 2013 حتى عام 2023 بحرق 63 مليار دينار في الميزانية من صندوق الاحتياطي العام، فكيف لا تريدون الناس أن تقابل أي إصلاح اقتصادي بخوف ورهبة؟!، إذا أردت أن يثق فيك المجتمع والأمة إذاًَ عليك بحل أكبر معضلة تواجه الشعب وهي «عدم المساواة في الدخل»، ويكفي أن يسألوا أنفسهم لماذا أصبح النقاش في مواضيع مثل إسقاط القروض منطقيا عند شرائح كثيرة؟ مثقفة أو بسيطة؟ السبب الرئيسي هو عجز الحكومات المتلاحقة عن كبح جماح التضخم الذي يزيد بشكل غير معقول مؤخرا، وهذا ما أعطى موضوع شراء المديونيات قوة وحجة هو عدم اكتراث المجلس والحكومة لانخفاض مستوى دخل الفرد بشكل ملحوظ في آخر 10 سنوات.



وبحسب أرقام البنك الدولي، فإن التضخم في ارتفاع سنوي فاق 3.5% آخر 10 سنوات، ومستوى دخل الفرد في انخفاض سنوي بمعدل 3.82%، وهذا بحد ذاته يشكل هاجسا أمام أي مشرع يعلم لغة الأرقام.



الصحة والتعليم والإسكان والبطالة، صداع في رأس المواطنين، فما الحل من وجهة نظرك لاسيما أنك من المطالبين بتطبيق سياسة الإحلال والتكويت؟



٭ في عام 1996 قام مجلس الأمة بعمل استطلاع لهموم ومشاكل المواطنين في دوائر الكويت وكانت تركز على الإسكان والصحة والتعليم والتوظيف، وتلك المشاكل ذاتها مستمرة حتى يومنا هذا، وذلك لأسباب عدة أبرزها أن برنامج عمل الحكومة في كل حكومة تأتي هو عبارة عن برنامج عمل إنشائي وحبر على ورق ولا يرقى لأن يكون برنامج عمل لحكومة الكويت، فهل يعقل أن يتم سحق المشاريع الصغيرة عام 2020 رغم انها لبنة أساسية في تشكيل اي اقتصاد مستدام في الوقت نفسه الذي تدعي فيه الحكومة أنها تشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص فهذا تناقض تام؟!، من أجل تحقيق تنمية مستدامة في الدولة لابد من التركيز على الصحة والتعليم كركائز أساسية ولكن مع الأسف هناك أشخاص من صناع القرار مستفيدون من استمرار تلك الأوضاع الرديئة في البلد وأصبح المواطن هو الضحية وهو من يدفع ضريبة سوء الخدمات العامة في البلد وسوء الإدارة، ولإصلاح تلك الأوضاع المتردية لابد من إصلاح سياسي شامل يضم تحت جناحيه إصلاح اقتصادي وإصلاح تعليمي وخدماتي.



من وجهة نظرك، كيف يجب أن يكون التشكيل الحكومي المقبل؟



٭ في فترات سابقة ظهر مسمى حكومة تكنوقراط ولكنها أثبتت فشلها كونها قائمة على محاصصة سياسية لفئات معينة في المجتمع وأطراف تجارية وحزبية وقبلية على حساب المجتمع، ووصل الأمر الى أن آخر حكومة تم تشكيلها كانت أشبه بحقل الألغام، نظرا لأنها حكومة محاصصة سياسية ولم يجمعهم رئيس الوزراء ضمن مبدأ التضامن الحكومي.



كونك نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية حدثنا عن دور الجمعية؟



٭ الجمعية الاقتصادية الكويتية هي جمعية نفع عام وقد سعت في آخر 7 سنوات لان تقوم بأمرين في غاية الأهمية وهما الضغط على صناع القرار لتغيير فكرة أساسية للصالح العام وتثقيف المجتمع وتغيير وجهة نظر خاطئة لدى الشارع، بالإضافة الى دورنا في تبني المبادرات سواء التي تأتي من أعضائها وغير أعضائها ونتعاون بها مع جمعيات أخرى لإيصال أفكارنا إلى صناع القرار سواء الحكومة او مجلس الأمة، وقد نجحنا في تحقيق إنجازات في هذا المجال كان آخرها أننا تعاونا مع هيئة أسواق المال في إصدار القاعدة الرئيسية واللبنة الأولى لمفهوم الصناديق الجماعية وهي نقطة أساسية في منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



لو عرجنا بالحديث عن الجانب الاقتصادي، فهل الخصخصة والدين والمال العام ضرورة أم ترف؟



٭ الخصخصة حاليا في الكويت من دون وجود رقابة فاعلة تعتبر سرقة، نظرا لأن الرقابة الفاعلة هي أساس اي تقدم لأي مجتمع نابض وأساس لأي ازدهار اقتصادي وسياسي، بالإضافة إلى أن الخصخصة لم تثبت نجاحها في العالم أجمع، وهناك نموذج اقتصادي آخر أثبت نجاحه في عدة دول والكويت كانت لها محاولة خجولة ولكنها نجحت وهو مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويجب تفعيل دور هذه الهيئة وتشجيع الشركات التي تعتقد الحكومة أنها عبء عليها بأن تسلك هذا المسار، وذلك لأننا مجتمع متضامن والفائدة يجب أن تكون للمجتمع أجمع، فضلا عن أن تلك الشراكة ستحقق نوعين من الرقابة وهما الرقابة الحكومية على أداء تلك الشركة ممثلة بحصة الحكومة ورقابة شعبية ممثلة بالجمعية العامة للشركة، وفيما يخص الدين العام فقد أخذ حيزا كبيرا من الرأي العام وأجزم بأن الكثير من النواب لا يفقهون في الدين العام، حيث إن أهم شرط للدين العام هو الإدارة الحصيفة وهذا مع الأسف لا نملكه، فكيف نتحدث عن حصافة في ظل إعطاء الحكومة رواتب استثنائية؟!، والدين العام له 3 ركائز أساسية وهي السقف الأعلى للاقتراض وأوجه الصرف الواضحة في الدين بالإضافة الى برنامج لإعادة هذا الدين، وبالتالي فسيكون مفتاح إفلاس البلد وتراكم الديون مقابل الصندوق السيادي اذا تم القبول بهذا الوضع الحالي من أي دراسة اقتصادية وسيعتبر كأنه شيك على بياض لحكومة لا تملك الإدارة المالية الحصيفة.



ما رأيك في الاستثمارات الخارجية الحكومية الممثلة في الصناديق السيادية؟



٭ عندما بدأت فكرة إنشاء صندوق سيادي للكويت كان الهدف الأسمى منه عمل استثمارات استراتيجية تؤثر على الدول التي نستثمر من خلالها تجاه قضايا تهم الكويت وهذه هي القوة الناعمة التي نملكها كدولة صغيرة، ومن بدأ في فكرة صندوق الأجيال القادمة هم أشخاص مخلصون وضعوا تصورا واضحا لاستثمارات استراتيجية ولكن مع الأسف وجدنا في آخر شهرين أشخاصا ممن يديرون الصناديق الاستثمارية يقومون بتسييل بعض الأسهم الاستراتيجية في تلك الصناديق، وهذا يعني أن استثماراتنا في خطر، فالكويت سعت في سنوات سابقة بان تكون لها استثمارات استراتيجية في دول مؤثرة في صناعة القرار في العالم ومنها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية مصر العربية والسعودية.



في ختام الحوار، أيهما أهم الإصلاح السياسي أم الاقتصادي أم انهما وجهان لعملة واحدة؟



٭ ما دفع الناس لأن يكونوا في حالة من اليأس والإحباط هو عدم وجود إصلاح سياسي فاعل، فهو بوابة أي إصلاحات وهو مفتاح حل الإصلاح الاقتصادي، فالسياسيون هم من يقوموا بصياغة الإصلاحات الاقتصادية وتطبيقها وإقرارها من خلال تشريعات، لذا فإن الإصلاح السياسي يؤدي لكل الإصلاحات الأخرى ومن ضمنها الإصلاح الاقتصادي.

الانتخابات الحاليةمفصلية في تاريخ الكويت

وجّه نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان كلمة للناخبين والناخبات فيما يخص انتخابات 6 يونيو قائلا: «هذه الانتخابات مفصلية في تاريخ الكويت وستفرق بين الصالح والطالح ولها رمزية وخصوصية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الديموقراطية تقوم على 3 أعمدة رئيسية ممثلة في صحافة حرة ومجتمع مدني حي ونابض وتيارات سياسية، ونحن مع الأسف لا نمتلك سوى مجتمع مدني مهمش، وادعو جميع الناخبين والناخبات للمشاركة وان يكون صوتهم للأشخاص الوطنيين المخلصين لهذا الوطن، وأعتقد أن النتائج ستكون مبشرة بالخير.



وختاما أقول: «بتكاتفنا وتعاضدنا ستكون هناك نتائج مفرحة نتمنى ان تكون خطوة للأمام، فالصراع المتناحر حاليا لابد أن يقف، وإحدى خطوات إيقافه هو تصويتنا الفاعل يوم 6 يونيو للأشخاص المصلحين.