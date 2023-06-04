بمناسبة حلول الصيف، وإلى جانب المزايا العديدة التي وفرها عرض «معاش وعليه كاش»، أضاف بنك الخليج ميزة جديدة للعملاء الذين يحولون رواتبهم وينضمون إلى النخبة من عملاء حساب الراتب للكويتيين، إذ يحصلون على هدية نقدية تصل لغاية 1200 دينار، بالإضافة إلى فترة سماح لمدة سنة في حال الحصول على قرض.



ما يعني أن العميل الذي يحول راتبه إلى بنك الخليج ويتقدم بطلب للحصول على قرض لن يستحق عليه القسط الأول سوى بعد مرور 12 شهرا من تاريخ الحصول عليه.



ويتمتع عملاء حساب الراتب في بنك الخليج بالعديد من المزايا، منها التسجيل التلقائي في أسرع برنامج مكافآت في الكويت، والحصول على خصومات لدى أبرز وكالات السيارات، وقرض شخصي لغاية 25 ألف دينار مع فترة سداد 5 سنوات، وقرض إسكاني لغاية 70 ألف دينار، مع فترة سداد لمدة 15 سنة، وبطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنة، وكذلك صندوق أمانات مجانا لمدة سنة.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان: ينطبق هذا العرض على الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم حديثا ويتقاضون راتبا 350 دينارا وما فوق وكذلك العاملين في القطاع الحكومي والنفطي.



وأضاف: نحرص على مواكبة متطلبات عملاء حساب الراتب ونقدم لهم أفضل المزايا التنافسية في السوق المصرفي، مبينا أن حساب الراتب من بنك الخليج، يعد الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم عروضا خاصة مصممة حسب حاجة العميل، وذلك في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم.



وأشار إلى أن بإمكان العملاء فتح الحساب في بنك الخليج أو تحويل معاشاتهم في دقيقة واحدة من خلال تطبيق بنك الخليج على الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني مؤكدا أن بنك الخليج يسعى باستمرار إلى تقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء من خلال تسهيل الإجراءات والمعاملات المصرفية، وتوفير الحلول التي تتسم بالبساطة والكفاءة والشفافية.