أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب «كنز»، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، والفائزون هم:



راضي مطلق العويد، شهرام عبدالحسين فرقاني، حسين علي الأسعد، مشعل سليمان الكوح، ناصر عجيل العنزي، فاتن سعد الحمدان، فيصل محمد الشعلان، الشيخ فهد جابر الأحمد الصباح، فاطمه أحمد حسن، خالد بشير الشمري، محمد يوسف زاده، حمود عبدالهادي الموسوي، صادق إبراهيم حجي معرفي، عبدالله محمد اشكناني، حسين عادل عابدين، نوال ابراهيم بوقيضي، فاطمه عبدالله دشتي، سيف الدين شبير حسين، اقبال عباس الحداد، وعيسى عصام العسعوسي.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا نصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار، وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.