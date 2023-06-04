أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن الاختتام الناجح لبرنامج تطوير الكفاءات تحت شعار «أكاديمية إبداع» المتخصصة في دعم كفاءات الشركة، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية العالمية ماكينزي آند كومباني.



وبهدف تنمية المواهب وتعزيز كفاءات وقدرات الموظفين المتميزين في بيئة تعليمية محفزة وداعمة قائمة على تحقيق النمو الشخصي والتطور العملي، اختتمت الأكاديمية برنامجها من خلال إطلاق حفل تخرج للموظفين والمشاركين تقديرا لإنجازاتهم.



وتم منح الموظفين شهادات إتمام البرنامج بحضور فريق الإدارة التنفيذية للشركة.



وتم إطلاق أكاديمية إبداع من قبل stc لتعزيز مهارات الموظفين ذوي الإمكانات العالية (HIPOs) وتطوير قدراتهم استعدادا لتولي المزيد من المسؤوليات القيادية العليا والاستراتيجية داخل المؤسسة.



ومن خلال منهج دراسي معد بعناية يتماشى مع أهداف شركة stc، زودت الأكاديمية الكوادر المتميزة بالمهارات والمعرفة اللازمة لتأهيلهم للعمل ونقل المعرفة لغيرهم من الموظفين الطموحين.



وأوضحت stc أنه تم تصميم كل برنامج في الأكاديمية بعناية للتركيز على الموضوعات والمهارات الرئيسية التي تتماشى مع استراتيجية وطبيعة عمل شركة stc، مما يوفر فرصا لتحسين المهارات وإعادة صقل مهارات الموظفين.



وهدفت الأكاديمية إلى تمكين الموظفين ذوي الإمكانات العالية من خلال تعزيز بيئة تعليمية مشجعة ترتكز على التطوير الذاتي وإطار بناء الكفاءات الديناميكي.



وتعليقا على البرنامج، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في stc م.أحمد الحماد: الاستثمار في موظفينا هو العنصر الأهم في استراتيجيتنا وسيساعدنا ذلك في تحقيق التميز التشغيلي والنجاح المؤسسي، لهذا السبب نحن ملتزمون بتزويد موظفينا بكل الموارد التي تسهم في تطوير قدراتهم وكفاءاتهم ومهاراتهم لتحقيق أهدافهم وأهداف الشركة.



كما أضاف، نحدد باستمرار أفضل الكفاءات داخل مؤسستنا ونضمن حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه لتولي المزيد من المسؤوليات والأدوار التي تجعلهم قادرين على المحافظة على مكانتنا الرائدة في سوق العمل.



وأضاف: سعداء بردود أفعال وتعليقات جميع الموظفين المشاركين حول مدى استفادتهم بشكل فعال من الخبرات القيمة وفرص التعلم والتطور المقدمة من خلال هذا البرنامج الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركائنا ماكينزي آند كومباني.



وأعرب الحماد عن خالص امتنانه لشركة ماكينزي آند كومباني لدعمها الثابت في جميع مراحل إطلاق البرنامج ولدى اختتامه.



وأضاف أن شراكتهم وخبراتهم كان لهما دور فعال في ضمان نجاح البرنامج ونمو الكوادر المتميزة في stc.