أعلن بنك الكويت الدولي KIB مشاركته في الرعاية البرونزية لمؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك في نسخة هذا العام، وتأتي هذه المبادرة لدعم أضخم حدث مصرفي واستثماري في الشرق الأوسط، كجزء من التزام البنك بالدور القيادي الذي يحتله بين المؤسسات المصرفية المتقدمة التي تسهم بشكل فعال وحقيقي في تطوير القطاع المالي بالأسواق المحلية والإقليمية من خلال المشاركة في الفعاليات والمنتديات المرتبطة بهذا المجال.



ويمثل البنك في المؤتمر، الذي ستمتد أعماله يومي 6 و7 يونيو 2023 في مركز مؤتمرات مدينة جميرا بإمارة دبي، كل من مدير عام الإدارة المصرفية التجارية، مدير عام الإدارة المصرفية الدولية والشركات الكبرى بالوكالة في KIB، هشام المباركي، ومساعد مدير عام الإدارة المصرفية الدولية والشركات الكبرى خالد إسماعيل، ورئيس قسم المؤسسات المالية المصرفية في KIB هيثم مصطفى، ورئيس وحدة إدارة الصناديق جورج دارداريان.



وفي معرض تعقيبه على هذه المبادرة المتميزة، صرح هشام المباركي: إن مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2023 يعتبر منصة فريدة لمناقشة أحدث التطورات في أسواق السندات المحلية والدولية والتمويلات المشتركة والصكوك. ويسعدنا أن نكون بين مجموعة الرعاة المؤثرين في نجاح أعمال هذا المؤتمر المتميز، والذي سيكون منصة مهمة تجمع رواد الصناعة المالية والمصرفية، من أجل التركيز على حلول التمويل القائمة على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وحلول الاستدامة في أسواق الشرق الأوسط، إلى جانب كونه فرصة لتسليط الضوء على خطط KIB الاستراتيجية التي تهدف إلى تنويع محفظة التمويل وتوسيع نطاق أنشطة التمويل الإسلامي.



من جانبه، قال مدير عام إدارة الاستثمار في KIB، جمال البراك إن KIB سيكون حاضرا طوال أيام المؤتمر من خلال جناحه الخاص الذي يعرض فيه محفظة خدماته المالية المتنوعة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تشمل باقة من المنتجات والحلول المخصصة لكافة شرائح العملاء.



كما أن البنك، وبصفته الراعي البرونزي للمؤتمر، سيتمكن من التوسع في بناء علاقات تجارية متينة مع العديد من العملاء والشركاء الجدد، إلى جانب تعزيز الروابط مع الحاليين منهم، إذ يتوقع حضور أكثر من 1000 مشارك من الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين والبنوك ومكاتب المحاماة والجهات التنظيمية ومقدمي الخدمات في هذا الحدث البارز.