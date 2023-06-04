أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق حملته الصيفية الجديدة «عيشها مرتين» الموجهة لعملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية، والتي تتيح لهم فرص الدخول في السحوبات الشهرية للفوز بجوائز استرداد نقدي بنسبة 100% من قيمة المشتريات بحد أقصى 2000 دينار عند استخدام البطاقة الائتمانية في عمليات الشراء داخل الكويت وخارجها أو عن طريق الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، وذلك خلال فترة الحملة الممتدة لثلاثة أشهر حتى نهاية أغسطس 2023.



وعن الحملة الجديدة التي أطلقها البنك لعملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية قال عبدالعزيز الزعابي، المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد: لقد دأب البنك التجاري الكويتي كل صيف على مكافأة عملائه من حاملي البطاقات الائتمانية تقديرا لهم على اختيارهم «التجاري» كمصدر لخدماتهم المصرفية، وتحفيزا للعملاء على إصدار بطاقات البنك الائتمانية والتعرف على منافعها ومميزاتها وبرامج الولاء المختلفة المرتبطة بها على مدار العام.



وعن آلية الدخول في السحوبات التي تتضمنها هذه الحملة والفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها للعملاء من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية، أوضح الزعابي أن كل 10 دنانير ينفقها العميل باستخدام بطاقته الائتمانية داخل الكويت تمنحه فرصة للدخول في السحوبات الشهرية، كما أن كل 10 دنانير ينفقها العميل خارج الكويت باستخدام بطاقته الائتمانية تمنحه 3 فرص للدخول في السحوبات الشهرية، ومقابل كل بطاقة ائتمان جديدة يتم إصدارها خلال فترة الحملة، سيحصل العميل على 3 فرص لدخول السحوبات، مع تطبيق الشروط والأحكام.



وعن مواعيد السحوبات، أوضح الزعابي أنه سوف يتم إجراؤها شهريا بناء على جدول السحوبات المحدد الذي سوف يتم الإعلان عنه في حينه، علما أن السحب الأول سيكون بتاريخ 5 يوليو 2023.