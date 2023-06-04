يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه على مدار العام عن طريق مواصلة إطلاق الحملات الفريدة والاستثنائية التي تتيح لهم فرصة دخول السحوبات والفوز بجوائز يتم تصميمها وفقا لتطلعاتهم.



وفي هذا الإطار، أطلق الوطني حملته الصيفية السنوية للعام 2023.



وحملة العام الحالي استثنائية وفريدة من نوعها على صعيد ما تقدمه من جوائز تم اختيارها بعناية، حيث تمنح الفائز رحلة سياحية فريدة من نوعها بما تقدمه من تجربة شخصية يصعب تكرارها في ظل ارتباطها بحدث استثنائي في الدولة التي يزورها، وذلك إلى جانب رحلة مليئة بالرفاهية بداية من السفر على درجة رجال الأعمال وإقامة فندقية 5 نجوم.



وتمتد الحملة من مطلع يونيو حتى نهاية ديسمبر من العام الحالي، وفي كل شهر يكون هناك عدد من الفائزين بالرحلات الاستثنائية.



يمكن لعملاء البنك من حاملي بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع في حال التسجيل في الحملة عن طريق موقع البنك الرسمي وإنفاق 250 دينارا كويتيا باستخدام البطاقات المؤهلة دخول السحب، حيث يضيف كل 1 دينار كويتي يتم إنفاقه محليا فرصة واحدة تزداد إلى فرصتين في حالة الإنفاق خارج الكويت.



ويحصل الفائزون على 7 تجارب استثنائية بكل جوانبها، يصعب تكرارها في حياة كل شخص، حيث يحظى 5 فائزين خلال شهر يونيو بزيارة إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة يرافق كل واحد منهم 3 أشخاص لحضور ذكرى مرور 100 عام على ديزني في رحلة برية لمدة 8 ليال تبدأ من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجيليس.



وفي يوليو، وخلال رحلة تمتد 3 ليال، يختبر 5 فائزين يرافق كل واحد منهم شخص واحد فقط تجربة مفعمة بالحيوية والإثارة في مضمار سباق DTO الشهير بالإضافة إلى جلسة تدريب شخصية.



وفي زيارة إلى عاصمة الموضة في باريس، يتمتع 3 فائزين خلال أغسطس يرافقهم شخص واحد بزيارة حدث الموضة الأبرز عالميا، حيث أسبوع الموضة في باريس وحضور فعاليات كبار مصممي الأزياء، في رحلة لمدة 3 ليال.



وفي سبتمبر، يحضر 3 فائزين مع مرافق واحد حفل عشاء خاص وحصري مع تجربة طبخ مع أحد أشهر طهاة العالم في رحلة إلى نيويورك لمدة 6 ليال.



وخلال رحلة إلى إنجلترا لمدة 5 ليال في أكتوبر، يلتقي 3 فائزين مع مرافق واحد فقط يلتقون خلالها أحد أساطير كرة القدم، إضافة إلى حضور مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وفي نوفمبر يحصل 3 فائزين يرافقهم شخص واحد برحلة لمدة 7 ليال إلى دبي للتمتع بتجربة توديع عام 2023 والترحيب بعام 2024 مع الإقامة بفندق رويال أتلانتس الفاخر.



وفي ختام الحملة بشهر ديسمبر، يحصل 3 فائزين، يرافقهم شخص واحد، على رحلة لمدة 5 ليال إلى نيفادا بالولايات المتحدة، ليحظوا بفرصة حضور الحدث الرياضي المرتقب هذا العام، Super Bowl LVIII في ملعب Allegiant.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: حملتنا هذا الصيف استثنائية بالكامل وتقدم تجربة حصرية للفائزين بما يعكس حرصنا على مكافأة عملائنا بطريقة فريدة ومميزة بما يتناسب مع أنماط حياتهم المتنوعة.



من جانبه، صرح أنكوش ديفيدسون مدير مكتب فيزا بالكويت قائلا: سعداء بتوطيد شراكتنا مع بنك الكويت الوطني من خلال تلك الحملة التي يقدمها البنك لعملائه من حاملي بطاقات Visa.



ولا تقتصر هذه الحملة على كونها وسيلة مميزة لمكافأة حاملي بطاقات Visa من خلال ما تقدمه لهم من تجارب حصرية، بل تدعم أيضا تطلعات لتعزيز التعاملات الرقمية.



وبهذه المناسبة، نتمنى حظا سعيدا لحاملي بطاقات Visa ونتطلع إلى مزيد من الشراكات الأكثر ثراء مع بنك الكويت الوطني.