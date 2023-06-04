سعود الدبوس: دور رئيسي لـ «بيتك» بإعادة إعمار المنطقة المتضررة في «المباركية»

المبادرة تشمل إعمار 17 مبنى متضرراً وتطوير بعض المباني بمبلغ تقديري 8 ملايين دينار

حمد المرزوق: نقدم دعماً كبيراً للمشروع تماشياً مع إستراتيجية «بيتك» المجتمعية والوطنية

أيمن الطبطبائي: نفذنا خلال الفترة السابقة أعمالاً ميدانية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة



وقّع بيت التمويل الكويتي (بيتك) عقد التصميم والإشراف لمشروع تطوير سوق المباركية، وذلك خلال حفل أقيم في معرض «KFH Auto» بمنطقة الشويخ، بحضور رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق، ومدير عام بلدية الكويت بالوكالة م.سعود الدبوس، ورئيسة مجلس إدارة دار مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية م.نجلاء الغانم.



وفي هذا السياق، ثمن م.سعود الدبوس الدور الرئيسي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» في إعادة إعمار المنطقة المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية، ضمن مسؤوليته الاجتماعية.



وأكد الدبوس على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به «بيتك» في سباق الزمن لإعادة إعمار سوق المباركية من خلال التبرع الذي تم الإعلان عنه، بالإضافة إلى تكليف دار مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية، لما تتمتع به من خبرة، لاسيما في مجال التصميم التراثي بأحدث وأعلى المعايير العالمية الهندسية.



دعم كبير



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «بيتك» حمد المرزوق، أن «بيتك» يوفر كل الدعم ويسخر كل الإمكانات لإعادة إعمار سوق المباركية تماشيا مع استراتيجية البنك المجتمعية والوطنية، مشيرا إلى أن مبادرة «بيتك» تشمل إعادة إعمار نحو 17 مبنى بالمنطقة المتضررة، وتطوير بعض المباني المجاورة في سوق المباركية بمبلغ تقديري يبلغ نحو 8 ملايين دينار.



وأشار المرزوق في تصريح صحافي على هامش حفل توقيع عقد التصميم والإشراف لمشروع تطوير سوق المباركية، إلى أن «بيتك» وبالتنسيق مع بلدية الكويت يحرص على تشكيل فريق استشاري من المختصين في التراث المعماري الكويتي الأصيل والمحافظة عليه، وذلك بهدف تنفيذ المشروع بالمستوى المطلوب وحسب المواصفات والتصاميم التراثية الكويتية الأصيلة التي ترسخ القيمة التاريخية والأثرية لهذا المعلم المهم.



مسؤولية اجتماعية رائدة



وأوضح المرزوق ان «بيتك» يمضي في الإجراءات حسب الخطة، مشيدا بتعاون مجلس الوزراء وبلدية الكويت وفريق العمل الاستشاري الذي تم تشكيله بموجب قرار وزير الدولة لشؤون البلدية، وكذلك ثمن تعاون جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.



وأكد المرزوق مواصلة ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية، لافتا الى أن «بيتك» يتميز بسجل حافل في المسؤولية الاجتماعية والوطنية عبر مسيرته الممتدة، وقدم مساهمات مجتمعية متنوعة رسخت مكانته الرائدة في التنمية المستدامة.



وتقدم المرزوق بالشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على دعمهم لمبادرة «بيتك» والتي تأتي في إطار التزام البنك بمسؤولياته المجتمعية تجاه الكويت وشعبها.



الحفاظ على المعالم التراثية



بدوره، أوضح المدير التنفيذي للخدمات العامة في «بيتك»، أيمن الطبطبائي، أن «بيتك» نفذ خلال الفترة السابقة العديد من الأعمال الميدانية المتعلقة بإعادة إعمار سوق المباركية، بما في ذلك تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة من خلال تنظيف المنطقة المتضررة، مؤكدا الحرص على مراعاة المحافظة على المعالم الأثرية والتراثية في المنطقة المتضررة في سوق المباركية.



وأشار الطبطبائي إلى أن جهود العمل الميداني شملت أيضا بناء سور حول المنطقة المتضررة ضمن إجراءات الأمن والسلامة، وكذلك إزالة المظلات المتضررة جراء حادثة الحريق وذلك حفاظا على سلامة رواد المنطقة، تمهيدا لبدء أعمال الإعمار، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية للدولة وفريق العمل الاستشاري.