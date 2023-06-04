مفرح الشمري



أعرب الفنان القدير عبدالعزيز المسلم عن شكره لإدارة الهيئة العامة للترفية السعودية وعلى رأسها رئيس مجلس إدارتها المستشار تركي آل الشيخ على اختياره ليكون احد نجوم المسرح الذي يشارك في فعاليات «جولة المملكة 2023» التي تضم نجوما سعوديين وعربا، يشاركون في حزمة من المسرحيات والحفلات الغنائية التي تقام بجميع مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرنامج جودة الحياة، وروح السعودية.



وأكد المسلم في تصريح لـ «الأنباء» ان مشاركته في هذه الفعالية تتمثل من خلال عرض مسرحية الرعب «الطابق الثاني» التي تجمعه مع الفنانة القديرة هدى حسين للجمهور السعودي الذي يسعد دائما بعرض مسرحياته أمامه، لأنه من الجماهير الخليجية والعربية المحببة لقلبه.



وأضاف: هذه دعوة للجمهور السعودي بأن ينتظرني مع فريق العمل في الأسابيع المقبلة لتقديم عرض يليق بهم خصوصا ان مسرحية الرعب «الطابق الثاني» حققت نجاحا كبيرا في عروضها السابقة سواء في الكويت والخليج وهي تضم مجموعة من الفنانين المميزين مثل مرام، عبدالله المسلم، عبدالله الحمادي، شيماء قمبر، وعلي القريشي، ومجموعة شبابية أثبتوا نجاحاتهم من خلال العروض السابقة.



يذكر ان جولة المملكة 2023 تجمع أفضل رموز المسرح على مستوى العالم العربي وللكويت حصة الأسد فيها، حيث سيشارك عدد من نجوم المسرح الكويتي لتقديم عروضهم المسرحية في المملكة خلال الأشهر المقبلة.