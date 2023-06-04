عبدالحميد الخطيب



يواصل الفنان علي كاكولي تميزه على مستوى الغناء بجانب التمثيل، ففي فترة وجيزة جدا استطاع ان يحصد اكثر من مليون و300 ألف مشاهدة على «يوتيوب» بأغنيته الجديدة «مسحته بأستيكة»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي أشاد بالكلمات والألحان، وبصوت كاكولي الذي يتطور من «سينغل» الى آخر.



والأغنية من كلمات: محمود فاروق، ألحان وتوزيع: كريم محسن، ويقول مطلعها: «مسحته بأستيكة.. قلبي رجع فبريكة.. وهشغل مزيكا.. وهاتك يارقص.. روحة وياريت بلا رجعة.. هفرق حاجة ساقعة.. ده أنا كنت واقع واقعة.. مع واحد كله نقص».



وسبق أن أصدر كاكولي أغنية «عندك واتساب» والتي حظيت بنجاح واسع، وهي من كلمات: هاني صارو، ألحان: أحمد زعيم، توزيع ووتريات: شريف قاسم، إخراج الفيديو كليب: مصطفى عامر، وتقول كلماتها: «وبدال ما تجيبي في سيرتي وتدعي عليا وتحتاري حيرتي إنتي عارفة المفروض.. ليه بس تقطعي فيا وألاقي الناس بتوصل ليا لا مامتش أنا موجود.. عندك واتساب عندك تلفون.. بيتي وعارفاه مش آخر الكون.. لو بينا عتاب.. خبطي عالباب.. هيكون في كلام.. ما أنا برضو تمام.. أنا عاقل مش مجنون».