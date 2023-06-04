يعقوب العوضي



فاز كاظمة على عمان العماني بنتيجة 34-31 في اطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة (ب) في بطولة الأندية الآسيوية الـ 25 لكرة اليد المقامة في مدينة أصفهان بإيران، وبذلك رفع «البرتقالي» رصيده الى 4 نقاط، كما حصل لاعب كاظمة فواز المشاري على جائزة أفضل لاعب في المباراة.



إلى ذلك، خسر الكويت من نظيره الدحيل القطري 38-35 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة (ب)، وبذلك يتوقف رصيد «الأبيض» عند 4 نقاط، ويتوقف تأهله إلى الدور الثاني على خسارة الدحيل أو النجمة البحريني في الجولتين المقبلتين.