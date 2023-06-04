توج مان سيتي بطلا للنسخة الـ 142 لكأس انجلترا لكرة القدم، بعد تغلبه على نظيره مان يونايتد 2-1 في القمة المثيرة التي جمعت الفريقين مساء أمس في أول نهائي يجمع الفريقين في الكأس على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، ليقترب «السيتي» أكثر من أي وقت مضى للظفر بالثلاثية التاريخية، بعدما توج بطلا للدوري للموسم الثالث تواليا، حيث سيكون على موعد مع نهائي آخر بدوري أبطال أوروبا ضد إنتر الإيطالي 10 يونيو الجاري على ملعب أتاتورك في إسطنبول.



وسجل الألماني نجم «السيتي» إلكاي غوندوغان، أول أهداف المباراة، بعد مرور 13 ثانية فقط، ليدخل التاريخ لتسجيله أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



ولم يخرج مان يونياتد متخلفا في النتيجة في النصف الأول من المواجهة، حيث تمكن برونو فرنانديز من معادلة النتيجة بركلة جزاء (33).



ومع بداية الشوط الثاني، عاد غوندوغان لزيارة شباك فريق «الشياطين» بهدف بتسديدة بعيدة بيسراه هذه المرة (51) ليضع فريقه في المقدمة مجددا، وحاول يونايتد العودة للمباراة، لكن دون جدوى، ليفوز «السيتيزن» بالكأس للمرة الـ 7.



إسبانيا



بعد أن حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني «الليغا»، وعرفت هوية الفرق الأربعة المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، تتصارع 6 فرق على تحاشي الهبوط الى الدرجة الثانية في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة اليوم، حيث يلعب أوساسونا مع جيرونا، وريال مايوركا مع رايو فايكانو، وريال سوسييداد مع إشبيلية، وريال مدريد مع أتلتيك بلباو، وفياريال مع أتلتيكو مدريد، وسلتا فيغو مع برشلونة، وبلد الوليد مع خيتافي، وريال بيتيس مع فالنسيا، وإلتشي مع قادش، وإسبانيول مع ألميريا.



وهبط اسبانيول والتشي الى الدرجة الثانية، ويبقى تحديد هوية الفريق الأخير لمرافقتهما.



إيطاليا



يودع أنصار نابولي اليوم مدربهم لوتشانو سباليتي مهندس تتويجهم باللقب المحلي للمرة الأولى منذ 33 عاما، عندما يستقبل فريقهم سمبدوريا في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من بطولة ايطاليا.



ويلعب اليوم كذلك أتالانتا مع مونتسا، وأودينيزي مع يوفنتوس، وليتشي مع بولونيا، وميلان مع هيلاس فيرونا، وروما مع سبيتسيا.



وفي افتتاح المرحلة، فاز فيورنتينا على ساسولو 3-1.