يحيى حميدان



شدد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، الصربي بوريس بونياك، على أن الفوز على نواذيبو الموريتاني 2-1 في نواكشوط في ذهاب تصفيات الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية العربية ليس كافيا لحسم التأهل إلى النهائيات، مضيفا: «لدينا مباراة أخرى في الكويت الخميس المقبل، وعلينا التركيز خلالها لحسم التأهل لدور المجموعات».



وقال بونياك عقب اللقاء: «لم نقدم الأداء المنتظر على أرض نواذيبو لعدة عوامل منها طول رحلة السفر وحرارة الطقس وصغر مساحة الملعب، بالإضافة إلى أرضية الملعب ذات النجيل الصناعي، حيث لعب العديد من اللاعبين في تشكيلة الفريق للمرة الأولى على مثل هذه الأرضية لذلك ارتكبنا العديد من الأخطاء».



وأضاف بونياك أن الأهم بالنسبة لـ «الأبيض» هو العودة بانتصار رائع من نواكشوط، مشيرا إلى أن نواذيبو لم يخسر على ملعبه في 80 مباراة متتالية، لذلك كان الفوز مميزا قبل لقاء الإياب الخميس المقبل.



سجل هدفي الفريق الكويتاوي كل من البحريني محمد مرهون (66) والتونسي طه ياسين الخنيسي (82)، فيما أحرز هدف نواذيبو محسن بده (49).



ويلعب الكويت في لقاء الإياب بثلاث فرص للتأهل، وهي: الفوز أو التعادل أو الخسارة 0-1.