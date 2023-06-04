اكتشف باحثون في أستراليا نوعا جديدا من أبوبريص (السام أبرص) بعيون تمتزج مع باقي جسمه، ما ساعده على التخفي طوال عقود. وبحسب موقع «لايف ساينس»، فإن هذا النوع الجديد من السحالي، والمسمى أبوبريص ذو شوكة الذيل الأصغر، ويبلغ طوله نحو 6.1 سم، وله نمط مرقط من الحراشف البيضاء والرمادية، التي يتم تقليدها أيضا في عينيه.



وتعيش هذه الزواحف المموهة في مناطق الغابات عبر جنوب غرب أستراليا، على الرغم من أن العلماء غير متأكدين بالضبط من حجم تعداد هذا النوع المكتشف حديثا. ويعد أبوبريص، ذو شوكة الذيل الأصغر، النوع الحادي والعشرين الذي يتم التعرف عليه في جنس ستروفوراس، وكلها مستوطنة في أستراليا، ويعرف بشكل جماعي باسم «أبوبريص ذو الذيل الشوكي» لأن لديها أشواكا صغيرة على ذيولها وأحيانا فوق أعينها.