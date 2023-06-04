تعقد «هيئة التفاوض السورية» اجتماعات موسعة بحضور جميع مكوناتها لأول مرة منذ عام 2019، في محاولة لإظهار موقف موحد للمعارضة السورية.



واستهلت الهيئة الاجتماعات أول من أمس بلقاء مع مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون وتستمر حتى الغد.



وأكدت ضرورة بقاء الأمم المتحدة المظلة الدولية للحل السياسي ولأي مفاوضات تودي إلى تطبيق للقرار 2254.



وأشارت المحادثات إلى ضرورة تفعيل مسار اللجنة الدستورية والتحذير من خطورة تجاهل الوضع السوري، وضرورة أن يكون هناك تحرك دولي أكبر لتحقيق الحل السياسي وتطبيق القرارات الدولية، وفق ما أوضحه مدير مكتب «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» ضياء الحسيني لموقع «عنب بلدي».



وعقدت الهيئة اجتماعها الرئيسي أمس، بينما سيكون هناك لقاء اليوم «هيئة التفاوض» مع ممثلي دول من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وقطر ومصر وتركيا.



وتهدف الاجتماعات إلى إظهار «توحد المعارضة وتوافقها»، على أنه لا حل في سورية إلا الحل السياسي المبني على القرارات الدولية، وبخاصة القرار 2254، وفق الحسيني.



وستتناول الاجتماعات خيارات المعارضة السورية ومحاولة رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك تحت مظلة «هيئة التفاوض» وإعادة تنشيط العملية السياسية في موقف موحد لها.



وتشارك في الاجتماعات «هيئة التنسيق الوطنية» المحسوبة على معارضة الداخل السوري بحضور منسقها العام حسن عبد العظيم.



كما أعلنت «منصة موسكو»، مشاركتها بالاجتماعات.



وتشهد الاجتماعات حضور «منصة القاهرة» ممثلة بجمال سليمان عبر الإنترنت.