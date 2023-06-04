قامت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن امس بزيارة منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة المصرية وتوقفت أمام الهرم الأكبر «خوفو».



وحرصت بايدن، التي عبرت بنظراتها وابتسامتها عن انبهارها بالحضارة المصرية، على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بكل لحظة وخطوة في هذه المنطقة الشاهدة على عظمة مصر وحضارتها وتاريخها.



كما توجهت قرينة الرئيس الأميركي إلى منطقة البانوراما بالأهرامات، حيث استقبلها وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى وزيري.



وزارت بايدن مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات.



وفي تدوينة لها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت: «الشباب مثل بسملة وأحمد هم المستقبل والحاضر هنا في مصر».



وأضافت أن مصر وأميركا تعملان معا، وبالتعاون مع الشركات المحلية، لتوفير التدريب أثناء الدراسة.