جبن القريش



قالت اخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، إن خثارة الجبن المنزلية أو ما يعرف بجبن القريش منتج صحي، لكن لا ينبغي إساءة استخدامه، خاصة من قبل بعض الفئات خاصة الذين يعانون من أمراض البنكرياس والمرارة، كما يمكن أن يتسبب المنتوج في تفاقم أمراض الجهاز الهضمي.



وأضافت أيضا: «يمنع تناول خثارة الجبن المنزلية، الجبن القريش لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، والمعرضين لارتفاع حاد في نسبة الغلوكوز في الدم، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن». وتابعت أن الجبن يحتوي على نسبة عالية من البروتين، والكالسيوم، والفيتامينات، والأحماض الأمينية الأساسية، كما أنه يعد بمنزلة غذاء غني بالسعرات الحرارية، ويمكن أن يحتوي على نسبة عالية من الدهون والصوديوم. وقالت إن «بعض المنتجات من الجبن، لا تحتوي على أي فائدة».



المصدر: «غازيتا.رو»