ماذا يحدث لجسمك إن تناولت القرفة لمدة 8 أسابيع؟



سبع فوائد صحية للقرفة سيستفيد منها جسمك حال تناولها لثمانية أسابيع:



1 - تساعد على خفض نسبة السكر في الدم: تشتهر القرفة بخصائصها الخافضة للسكر في الدم، حيث يمكن أن تقلل من كمية السكر التي تدخل مجرى الدم بعد الوجبة عن طريق إبطاء انهيار الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي، وفقا لبحث علمي فإن القرفة لها آثار مفيدة على المصابين بداء السكري من النوع الثاني، لأنها قد تحاكي تأثيرات الإنسولين لتحسين امتصاص السكر في الخلايا.



2 - يمكن أن تحمي من أمراض القلب: ارتبط استهلاك القرفة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أظهر بحث أن 3 - 4 ملاعق صغيرة يتم تناولها يوميا كانت قادرة على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم. وثبت أيضا أن القرفة تقلل من ضغط الدم عند تناولها باستمرار لمدة 8 أسابيع على الأقل.



3 - قد تبطئ مرض ألزهايمر: تتميز الأمراض التنكسية العصبية مثل ألزهايمر وباركنسون بفقدان تدريجي لهيكل أو وظيفة الخلايا العصبية، وأظهرت بعض المركبات الموجودة في القرفة علامات واعدة على تثبيط تراكم بروتين يسمى تاو في الدماغ، وهو من السمات المميزة لمرض ألزهايمر، وفقا لدراسة أجريت عام 2017.



4 - قد تبطئ نمو السرطان: تمت دراسة هذا النوع من التوابل للاستخدام المحتمل في الوقاية من السرطان وعلاجه في الغالب من خلال أنبوب الاختبار والدراسات الحيوانية، والتي تشير إلى أن المستخلصات قد تقلل من نمو الخلايا السرطانية وتكوين الأوعية الدموية في الأورام.



5 - يمكن أن تمنع الالتهابات البكتيرية والفطرية: تشير دراسات مختبرية أجريت العام الماضي إلى أن زيت القرفة يمكن أن يساعد في قتل بعض الفطريات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي.



6 - قد تحمي من بعض الفيروسات: تشير بعض الأبحاث إلى أن القرفة قد تساعد في الحماية من بعض الفيروسات، مثل الإنفلونزا وحمى الضنك، وهي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق البعوض.



المصدر: «ذي صن»