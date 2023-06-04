قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة سعود بوصليب إن مواقفي في مجلس الأمة 2020 ومن بينها تأييد استجوابين لرئيس الوزراء السابق كانت تنبع من مسؤولية تمثيل الأمة بكل أمانة وصدق، ولشعوري بهذه المسؤولية بالدفاع عن حقوق الشعب الكويتي وقفت في استجواب رئيس الوزراء السابق متحدثا تأييدا للاستجواب، ومبديا عدم التعاون معه، استشعارا مني أن الكويت وشعبها يستحقون حكومة أفضل تشعر بهمومهم وتحقق تطلعاتهم.



جاء ذلك خلال ندوة انتخابية أقامها بوصليب مساء أمس الأول بمنطقة العارضية، مضيفا: حين جلست على مقاعد الوزراء في دور انعقاد كامل بمجلس الأمة 2020 فقد كنت أمثل الشعب ولا أمثل عليه، وحين تداعى النواب للصعود الى المنصة صعدت أول نائب، وهذا كان تمثيلا للأمة لا تمثيلا عليها.



واستذكر بوصليب اعتصام النواب في مجلس الأمة 2020 قائلا: حينما اعتصم النواب وأنا كنت خارج البلاد للعلاج فضلت عودتي للبلاد للقيام بدوري كنائب للأمة، حيث قطعت فترة علاجي وعدت من المطار الى المجلس فورا للاعتصام مع النواب تعبيرا عن رفضنا للفساد ولتهميش مجلس الأمة والانقلاب عليه.



وأكد أن الكويت تمر بمرحلة مفصلية تتطلب منا جميعا تحمل مسؤولياتنا الوطنية وأداء واجبنا تجاه بلدنا من خلال المشاركة الثلاثاء المقبل واختيار الأفضل، وعدم التفريط في حق الشعب الدستوري، مشددا على أن عملية الإصلاح ستبدأ من خلال صناديق الاقتراع واختيار الشعب لممثليهم الذين سيدافعون عن حقوقهم ويحققون آمالهم وتطلعاتهم في حل قضايا الوطن والمواطنين.