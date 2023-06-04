تجربتي داخل السجن كانـت صعبة فحرية الإنسان أعـز ما يملك والكل كـان يعرف ما تعرضنا له ومـا وقع علينا والكيدية فـي قضيتنا

سابقة في تاريخ الكويت السياسي سطرها أبناء وبنات الدائرة الرابعة.. بأن كلفوني وشرفوني بتمثيلهم دون حملة انتخابية وليس لي مقر انتخابي

هناك مظلومون ومسجونون بمطالبات مالية وهذا يدل على حالة العوز لدى أهل الكويت.. ولا يعلمها من يتقول على الكويتيين بأن الكويتي يعيش حياة مرفهة وكريمة

نسبة كبيرة من المساجين مطلوبون في قضايا مالية ووزيرة الشؤون نظمت حملة لجمع تبرعات في شهر رمضان وإلى الآن لم يخرج أي سجين

هناك الكثير من العظات والدروس والعبر تعلمتها من السجن.. والأهم أنك تكون صادقاً مع الناس فإن صدقت معهم فستجدهم عوناً وسنداً لك

وجدت الآلاف من أبناء الكويت لا يمانعون من أن أحظى بشرف تمثيلهم وأنا بالسجن.. وكان ذلك موقفاً عظيماً لأمة عظيمة أن أمثّلهم وأنا خلف القضبان

أترجم برنامجي الانتخابي الذي وعدت ناخبيّ به إلى أسئلة برلمانية واقتراحات بقوانين ويستطيع أي ناخب أن يرجع إلى أرشيفي

تعديل قانون المسيء ونظر المحاكم الإدارية في مسائل الجنسية قدمتهما في مجلسي 2016 و2020 لكن الصدامات السياسية حالت دون أن ترى النور

ضرورة النظر في مكافأة المتقاعدين الـ 3000 دينار التي أقرت لهم العام الماضي المفترض أن تكون سنوية كـ «بونص سنوي»



أعده للنشر: رشيد الفعم



قال مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة إن ملفات تحسين المستوى المعيشي للمواطن وزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين ضرورات في بداية دور الانعقاد القادم، مؤكدا أن هذ الملفات ستكون معيار التعاون مع الحكومة.



وتحدث الخليفة في لقاء صحافي قائلا «تجربتي داخل السجن كانت صعبة فالإنسان أعز ما يملك وهي حريته والكل كان يعرف مدى الظلم الذي وقع علينا والكيدية في قضيتنا، وبالتوكل على الله وبالصبر تغلبنا على هذه المحنة بفضل الله وبدعم ومساندة أهل الكويت أجمعين».



وذكر أن «نزلاء السجون أيا كانت جريمتهم لهم حقوق وواجبات وأهم شيء حفظ كرامتهم ينفذون الحكم ويتبعون تعليمات وإجراءات رجال الأمن، وفي المقابل ليس لهم الحق في التعدي على كرامتهم، وهناك أناس مظلومة ومسجونون بمطالبات مالية وهذا يدل على حالة العوز لدى أهل الكويت.. ولا يعلمها من يتقول على الكويتيين بأن الكويتي يعيش حياة مرفهة وكريمة، ونسبة كبيرة من المساجين مطلوبين في قضايا مالية ووزيرة الشؤون نظمت حملة لجمع تبرعات في شهر رمضان وللآن لم يخرج أي سجين».



وأكد أنه تعلم الكثير من العظات والدروس والعبر من السجن، والأهم أنك تكون صادقا مع الناس فإن صدقت معهم فستجدهم عونا وسندا لك، ووجدت الآلاف من أبناء الكويت لا يمانعون من أن أحظى بشرف تمثيلهم وأنا بالسجن.. وكان ذلك موقفا عظيما لأمة عظيمة أن أمثلهم وأنا خلف القضبان.



وبين أن تعديل قانون المسيء ونظر المحاكم الإدارية في مسائل الجنسية قدمهما في مجلسي 2016 و2020، لكن الصدامات السياسية حالت دون أن ترى النور، مشددا على ضرورة النظر في مكافأة المتقاعدين مبلغ الـ 3000 التي أقرت لهم العام الماضي فمن المفترض أن تكون سنوية كـ «بونص سنوي»، داعيا الشعب الكويتي رجالا ونساء إلى أنه «يوم 6/6 تدلون بأصواتكم في صناديق الاقتراع مدوية لأن هذا واجب وطني».



وإلى تفاصيل اللقاء:



كيف كانت تجربتك في السجن؟



٭ في الحقيقة كانت تجربة صعبة داخل السجن، فالإنسان أعز ما يملكه هي حريته، والكل يعلم مدى الظلم الذي وقع علينا أنا والمجموعة التي كانت معي، والكيدية التي كانت في القضية ومدى التمايز فيها، كانت مجموعة كبيرة منهم عضو مجلس الأمة والدكتور والمهندس، وأناس كبار استمروا وتم سجنهم مع مجرمين وتجار مخدرات ونصابين، ولكن الحمد لله، بالتوكل على الله والصبر تغلبنا على هذه المحنة بفضل من الله سبحانه وتعالى، وبدعم ومساندة أهل الكويت أجمعين.



كيف كانت الأوضاع العامة في السجن، من وضع السجناء؟



٭ المسجون والسجين والنزيل أيا كانت جريمته له حقوق وواجبات وأهم شيء حفظ كرامته، ينفذ الحكم ويتبع تعليمات وإجراءات رجال الأمن، وفي المقابل ليس لهم الحق في التعدي على كرامة النزيل والسجين، وهناك قوة أمن السجون وهي الخاصة بالتفتيش، وسأفتح ملف السجون حال وفقني الله في الانتخابات، هناك أناس مظلومون وأناس مسجونون بمطالبات مالية، وهذا يدل على أن هناك حالة عوز لدى أهل الكويت، وهذا ما يدري عنها التجار والذين يتقولون على الكويتيين بأن الكويتي عايش حياة مرفهة وكريمة، ولكن أنا رأيت بعيني داخل السجن.



هل هي نسبة كبيرة هذه الشريحة المسجونة بمطالبات مالية؟



٭ نعم نسبة كبيرة وللأسف وزيرة الشؤون نظمت حملة لجمع تبرعات في شهر رمضان وللآن لم يخرج أي سجين ولا اعرف أين ذهبت الأموال!



برأيك، لماذا لم يخرج أحد إلى الآن؟



٭ لا أعلم أهي البيروقراطية أم غيرها، ولكن هذه الملفات سوف تفتح، أموال تم جمعها من أهل الكويت ومن جمعيات نفع عام، يفترض أنهم يخرجون المعسرين في الأعياد الوطنية ومن ثم في رمضان وعيد الفطر، وكل هذه المناسبات السعيدة جاءت وذهبت ولم يخرج أحد.



بعد تجربة 8 أشهر، ماذا استفدت من هذه التجربة؟



٭ هناك الكثير من العظات والدروس والعبر من السجن، الإنسان عندما يعيد برمجة حياته كلها، والأهم أنك تكون صادقا مع الناس، وإن صدقت معهم ستجدهم عونا وسندا لك بعد الله سبحانه وتعالى، ووجدت دعم الناس وحبهم، ووجدت الآلاف من أبناء الكويت لا يمانعون أن أحظى بشرف تمثيلهم وأنا بالسجن، كان ذلك موقف عظيم لأمة عظيمة أن أتشرف بتمثيلهم وأنا خلف القضبان، وكلفوني بتمثيلهم بدون حملة انتخابية ولا أعرف أين سيكون مقري الانتخابي، وقالوا لي إنه كان افتتاحا مهيبا، وكان حضورا مهيبا يدل على دعم ومساندة أهل الكويت كافة والدائرة الرابعة بشكل خاص وكان موقفا مشرفا، وهذه سابقة في تاريخ الكويت السياسي سطرها أبناء وبنات الدائرة الرابعة وسوف تؤرخ في التاريخ وسيعيد التاريخ نفسه وسيأتي أحد المساجين وسيقدم أوراق ترشحه، والناس ستذكر هذه السابقة، وسينجح في الانتخابات العامة.



في 2020 كنت في الدائرة الرابعة الأولى في الأسئلة والاقتراحات، والبعض يكثف من الأسئلة والاقتراحات لكي يحصل على هذا التصنيف في الأنشطة البرلمانية، هل قدمت أسئلة واقتراحات بمعناها الصحيح أم للمنافسة؟



٭ هذا الكلام صحيح، فهناك بعض الإخوة النواب للأسف يأخذون من الأسئلة السابقة وينسخونها، لكنني أترجم برنامجي الانتخابي الذي وعدت ناخبيني به وأترجمه إلى أسئلة برلمانية واقتراحات بقوانين ويستطيع أي ناخب أن يرجع إلى الأرشيف وإلى حملتي الانتخابية، فكل شيء قلت سأفعله قدمت فيه اقتراحا بقوانين، وكل شيء قلت إنني سأراقبه قدمت فيه أسئلة ولجان تحقيق، واليوم الناخب في الكويت وصل إلى مرحلة عالية من الوعي لدرجة أنه لا أحد يستطيع تغفيله لا سياسيا ولا مراقبا ولا إعلاميا، ولكن الوعي لدى الناخبين أصبح عاليا جدا، وكذلك وسائل الوصول إلى المعلومة أصبحت متاحة للجميع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.



ما الشيء الذي سعيت له في مجلس 2020 ولكن حل المجلس والظروف السياسية حالت دون تحقيقه؟



٭ بالنسبة لنا كان قانون المسيء، أن المحكمة الإدارية تنظر في قضايا ومسائل الجنسية، وقدمته في مجلس 2016 ولم يحالفه الحظ وقدمته في 2020 ولكن حدثت الصدامات السياسية التي حالت دون أن ترى هذه التشريعات النور، ولكن حال وفقني الله في المجلس المقبل نأمل أن الحكومة تتعاون في هذه الملفات التي تحتاج إلى تشريعات.



اشرح لنا موضوع المحكمة الإدارية، ما هي فلسفة القانون؟



٭ أقصد أن تنظر مسائل الجنسية مثل سحبها أمام المحاكم الإدارية، ونأمل أن يكون نهجا، ونريدها تشريع قانون، وتنزع هذه الفقرة من القانون لتنظر فيها المحاكم الإدارية لسحب وإسقاط الجناسي، لكن حق المنح للجنسية سيادي والحكومة تملك الأرشيف من المعلومات ولها الحق في المنح والمنع لمن لا يستحق، ولكن متى ما منح الكويتي الجنسية، فلا يجب أن تسحب بقرار من الوزير، إذا كان لديه دليل أو مستند على المزور فعليه أن يقدمه للمحكمة وتنظر فيه، فهذه دولة القانون والمؤسسات، فإذا حكمت المحكمة تسحب، وما ذنب المواطن إذا سحبت جنسيته والمحكمة حكمت له بعد 5 سنوات، فمن يعوضه عن هذه الفترة، نفسيته ونفسية أولاده ووظيفته وأولاده، فمن يعوضه، ولكن إذا ذهب إلى المحكمة هي من تقرر سحبها أو إبقاءها، فلتحكم بذلك.



قلت إن هناك عددا كبيرا من المساجين بسبب قضايا مالية، وأنت من النواب الذين يتحدثون عن الحياة المعيشية للمواطن، وهناك من يقول إن الكويتي مخدوم من المهد إلى اللحد، فعلى أي أساس يقترض، ما رأيك في ذلك؟



٭ من يسوق هذا الفكر هو إعلام التجار وهو من الطبقة التجارية في الكويت، ويسوقون أن الشعب الكويتي يعيش مرفها وفي حياة كريمة ومن يقول هذا الكلام يعيش في برج عاجي، ولم يشعر بمعاناة أهل الكويت ولا معاناة الناس، عايشت السجناء الذين عليهم قضايا مالية واقترضوا من البنوك ولم يستطيعوا السداد والبنوك حملتهم أكثر من طاقتهم بالقروض البالونية والزيادة في الفوائد والمواطن كان ضحية جشع بعض التجار.



ما نظرتك لهذا الموضوع؟



٭ هذه من أهم الملفات المستحقة ومنها تحسين المستوى المعيشي للمواطن في المرحلة المقبلة وزيادة الرواتب لكل الموظفين والمواطنين بما يتناسب مع التضخم وزيادة الأسعار، ولم تتم زيادة رواتب الموظفين منذ عام 2008، والمتقاعدون كذلك يجب أن ينظر في رواتبهم والمكافأة التي أقرت لهم العام الماضي، الـ 3000 من المفترض أن تكون سنوية كـ«بونص»، وأهل الكويت أحق بأموالهم من الذين سرقوهم وسرقوا التأمينات، المتقاعدون يستحقون أن يقر لهم تشريع بأن كل سنة يأخذون (بونص).



زيادة الرواتب نعم، لكن «البونص» والمكافأة السنوية قد تكون مكلفة خاصة مع عدم استقرار أسعار النفط؟



٭ دعنا من الزيادة، ولكن الحكومة فقط لو أنها أخذت حقها الحقيقي من التجار، هذا يسد بند الرواتب، هناك مستحقات لدى الحكومة لم يتم تحصيلها.



اعتدنا طوال عقود أن الحكومة ضد مصالح المواطن، ولكن في ظل النهج الجديد كما يرى البعض الحكومة تسعى إلى تعديلات أو سد ثغرات، وفي حال حققت جزءا من مطالبكم هل ستتعاون معها وتحمونها؟



٭ هذا السؤال يعتمد على الحكومة نفسها، وتحركنا يعتمد على قدرة الحكومة على التعامل مع الملفات العالقة والمطالبات الشعبية المستحقة، فإذا تعاونت الحكومة فستلقى منا الدعم وبقوة، ولكن نحذر حكومة الشيخ أحمد النواف من أنها إذا عادت إلى النهج السابق فستكون لنا وقفة، من حيث عدم حضور الجلسات، والتأخر في إقرار القوانين، مجلس 2022 كان فرصة وكان متعاونا مع الشيخ أحمد النواف، ولكن كانت هناك قوى خارجية تضرب المجلس وتريد حله، وكان سبب حله هو قانون غرفة التجارة والصناعة وليس إسقاط فوائد القروض.



ومن يتحمل هذا العبء، هل الحكومة؟ أم النواب مقدمو المقترحات؟



٭ النواب تعاونوا وأبدوا مرونة، بأنهم قالوا نعيد القروض إلى اللجنة ولكن في وجود بدائل، ولكن كان هناك تعنت حكومي في هذا الملف، وندعو الحكومة لأن تلبي المستحقات والمطالبات الشعبية وحقوق ومصالح الشعب وحينها ستجد النواب دائما في صفها.



وفي حال قدمتم 10 اقتراحات مثلا، وقالت هي هناك نقاط التقاء دعونا نتفق عليها، هل ستتعاونون معها؟



٭ أهم شيء بالنسبة لنا، ولكي نعطيها صك التعاون هو تحسين مستوى معيشة المواطن، فزيادة رواتب الموظفين والمواطنين يجب أن تكون في بداية دور الانعقاد، لأنها سوف تسكر جميع الثغرات التي سيستخدمها خصوم الحكومة الجدد الذين سيحاولون تخريب الجلسات وسيعيدوننا للمربع الأول وهذه مسؤولية الناخب اليوم في يوم 6/6، الناخب وصل إلى مرحلة وعي عالية.



ماذا تريد أن تقول للشعب الكويتي والناخب في الدائرة الرابعة؟



٭ أقول للناخب في جميع الدوائر والدائرة الرابعة إن قوى الفساد تسوق لإحباط الناس بعدم الحضور، وأدعو الشعب الكويتي رجالا ونساء يوم 6/6 لأن يدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع مدوية لأن هذا واجب وطني ونلبي مرسوم دعوة صاحب السمو الأمير إلى الانتخابات بإخراج أغلبية وطنية إصلاحية ولا يخفون على أهل الكويت وهم يعرفونهم واحدا واحدا.