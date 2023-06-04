نظمت الحضانة الملكية البريطانية لذوي الاحتياجات الخاصة رحلة ترفيهية إلى مدينة كيدزانيا لتدعيم الخبرات الحياتية والاجتماعية والتعرف على المهن المختلفة، حيث شارك كل طفل بالمهنة التي يرغب في أن يكون من ضمن فريقها بالمستقبل.



وقالت مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة الحضانة د.حنان المطوع: «ان الهدف من الزيارة هو تمكين أطفالنا من اكتساب المعرفة لأهمية وجودها في حياتنا ومدى فعالية ومساهمات الأشخاص العاملين في هذه المهن لخدمتنا وخدمة الوطن».



وأشارت إلى أن المنهج المعتمد داخل الحضانة يكفل للطفل التعلم والمعرفة في جميع المهارات الأساسية وهي المجال الإدراكي والمجال الاتصالي واللغة والكلام والمهارات الحياتية والمهارات الاجتماعية والمهارات الحركية.