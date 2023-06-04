مريم بندق



قالت مصادر لـ «الأنباء»، إنه في خطوة إجرائية دستورية وعقب إعلان نتائج الانتخابات في 7 الجاري كاملة بشكل رسمي، يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لإصدار مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يتضمن موعد الجلسة الافتتاحية، إلى جانب رفع استقالة الحكومة إلى القيادة السياسية، طبقا لحكم المادة (57) من الدستور، التي تنص على أنه «يعاد تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة».



وتابعت المصادر: ثم تبدأ القيادة السياسية المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة ورؤساء مجالس الوزراء السابقين لتسمية رئيس الوزراء خلال المدة الزمنية بالترتيبات ذاتها التي نص عليها الدستور وتكليفه بترشيح الوزراء، ومن ثم إعلان الحكومة الجديدة في خطوات دستورية نموذجية تحسب دائما للقيادة السياسية. وبحسب المصادر، فإنه من المنتظر إعادة تسمية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء حكومته الرابعة. وبناء على ذلك، ينتظر صدور 3 مراسيم جديدة، وأمر أميري، تتضمن مرسوم تحديد موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة ودعوته إلى الانعقاد، ومرسوم قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، والأمر الأميري بتعيين رئيس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، على أن يعقب ذلك إعلان مرسوم الحكومة الجديدة.



هذا، ويعقد المجلس جلسته الاعتيادية الأخيرة الأسبوعية غدا الإثنين لإتمام اللمسات النهائية لتنفيذ الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر بشكل ديموقراطي كامل النزاهة والشفافية.