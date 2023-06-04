أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ أنه «فجر السبت الموافق 3/6/2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران». وأضاف المتحدث العسكري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» انه: «جار اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة». واختتم البيان بتقديم خالص التعازي لأسر المتوفين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 من جنوده وإصابة 2 آخرين، في حادث أمني وقع قرب الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجري إن «حادثا أمنيا وقع في منطقة لواء فاران الإقليمي، ما أدى إلى إصابة شخصين»، ثم أعلن لاحقا مقتل



3 جنود وإصابة 2 آخرين. هذا، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي في حسابه الرسمي على «تويتر» إنه وقع «اشتباك وتبادل لإطلاق النار مع مسلح داخل الأراضي الإسرائيلية». وأضاف: «الجنود والقادة تمكنوا من إطلاق النار عليه وتحييده».