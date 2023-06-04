أسامة أبوالسعود

صدر مرسوم بتعيين د.بدر المطيري وكيلا لوزارة الأوقاف. وجاء في المرسوم: مادة أولى: يعين د.بدر حجر شعوف المطيري - وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مادة ثانية: على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



وفي أول تصريح له عقب صدور مرسوم تعيينه، قال د.بدر المطيري: نشكر الله على ثقة القيادة السياسية، وهي ثقة غالية نعتز بها، وندعو الله أن نكون على قدر المسؤولية وحمل الامانة بإذن الله تعالى. كما صدر مرسوم بتعيين ميساء بوشهري نائباً لمدير عام البلدية، وجاء في المرسوم: مادة أولى: تعين ميساء موسى يوسف بوشهري في وظيفة نائب مدير عام بلدية الكويت بدرجة وكيل وزارة مساعد. مادة ثانية: على وزير الدولة لشؤون البلدية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.